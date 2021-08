Irre Serie geht weiter! Smith bleibt mit St. Pauli ungeschlagen

Nach ihrem Topstart mischen die Kiezkicker ganz oben mit und knüpfen wie gewünscht an die starke Rückrunde der vergangenen Saison an. Eric Smith wird dabei immer mehr zur Schaltzentrale der Mannschaft – und baut ganz nebenbei seine eigene erstaunliche Erfolgsserie aus.

Im Rampenlicht beim Derbysieg standen andere. Dennoch gehörte Smith zu den herausragenden Akteuren. Der Schwede, der als Sechser in St. Paulis Mittelfeldraute eine entscheidende Rolle spielt, fiel gegen den HSV besonders mit Offensivaktionen auf.

„Eric hat ein starkes Spiel gemacht. Man sieht, warum wir ihn geholt haben“, sagt Sportchef Andreas Bornemann im Gespräch mit der MOPO über den 1,92-m-Mann, der in der 64. Minute angeschlagen (Adduktoren) ausgewechselt worden war, aber seit Wochenstart wieder trainiert. „Wir gehen davon aus, dass er beim nächsten Spiel dabei ist.“

Eric Smith noch ungeschlagen beim FC St. Pauli

Smith ist aus der ersten Elf kaum wegzudenken. „Er ist ein Taktgeber in unserem Spiel und ein Bindeglied zwischen den Mannschaftsteilen“, betont Bornemann die Aufgabe und Bedeutung des 24-Jährigen. „Zum einen ist er wichtig für die defensive Stabilität, schaltet sich aber auch immer wieder gefährlich in die Offensive ein und setzt Mitspieler in Szene. Das hat man im Derby gesehen.“

Beinahe wäre Smith ein Derby-Assist gelungen mit seiner perfekten Flanke, die Jakov Medic hätte einköpfen müssen. Eine Augenweide war auch sein Außenristpass, mit dem er Guido Burgstaller schickte.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Derby-Held Makienok: „Mich erkennen jetzt viel mehr Leute“

Und dann ist da ja noch Smiths Serie. „Mit ihm auf dem Rasen haben wir noch immer kein Spiel verloren“, merkt Bornemann schmunzelnd an. „Das ist keine so schlechte Bilanz.“ Saisonübergreifend acht Spiele, sieben Siege und ein Remis. Mit dem Unentschieden in Aue am 2. Spieltag hat Smith zwar seinen Status als „Mister 100 Prozent“ verloren, aber unbesiegt ist er immer noch.

Manko: Nach wie vor scheint Smith nicht die Kraft für 90 Minuten Vollgas zu haben. Durchgespielt hat er nur einmal. Ein Tor fehlt ihm auch noch. Gut, wenn Leistungsträger noch Luft nach oben haben.