Internes Scorer-Ranking: In Regensburg kann Burgstaller sich einen Rekord holen

Fußball ist ein Mannschaftssport. Das ist ebenso abgedroschen wie wahr. Allerdings zählt natürlich auch, was die einzelnen Spieler in der Mannschaft leisten und das bemisst sich unter anderem über Tore und Vorlagen. Und da ist ein Kiezkicker in dieser Saison einsame Spitze.

Neun Tore und zehn Vorlagen hat Daniel-Kofi Kyereh bisher erzielt und geliefert und kommt damit auf 19 Scorerpunkte. Ligaweit am besten sind in dieser Rubrik Darmstadt-Stürmer Serdar Dursun und Bochum-Spielmacher Robert Zulj mit je 31 Zählern, Simon Terodde vom HSV folgt mit 28. Kyereh rangiert in der Statistik im Gesamt-Vergleich auf einem geteilten elften Platz.

St. Pauil: Burgstaller bester Torschütze vor Kyereh

Trotz seiner – zumindest für St. Pauli-Verhältnisse – in dieser Saison herausragenden Werte ist Kyereh nicht bester Torschütze beim Kiezklub. In dieser Wertung führt Guido Burgstaller mit elf Treffern – und das trotz nur sechs Einsätzen in der Hinrunde. Der Österreicher kommt zudem auf vier Assists.

Im Laufe der Rückrunde war Burgstaller sogar drauf und dran, einen Allzeit-Tor-Rekord des FC St. Pauli zu brechen, als er in sieben Spielen am Stück traf.

Burgstaller könnte seinen Zweitliga-Rekord einstellen

Eine persönliche Bestmarke könnte der 32-Jährige beim Saisonfinale in Regensburg noch einstellen: In der Saison 2016/2017 schoss Burgstaller allein in der Hinrunde vor seinem Wechsel zu Schalke 14 Tore. Um diesen Wert auch in dieser Saison zu erreichen, bräuchte der Routinier am letzten Spieltag also einen Dreierpack – nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich.

„Natürlich können persönliche Statistiken und Bestmarken ein Ansporn sein“, hatte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann im April zur MOPO gesagt.

Auf Kyereh und Burgstaller folgt in St. Paulis interner Scorer-Liste Rodrigo Zalazar. Der Leihgabe aus Frankfurt gelangen in 33 Spielen sechs Tore und sechs Vorlagen. Sein Kumpel Omar Marmoush, im Winter leihweise aus Wolfsburg gekommen, brachte es in bisher 20 Spielen auf sieben Tore und drei Vorlagen.

Außerdem erwähnenswert ist die Bilanz zweier Außenverteidiger: Luca Zander traf in dieser Spielzeit erstmals überhaupt für St. Pauli – das gleich dreifach – und legte drei Treffer auf, Leart Paqarada servierte viermal und machte eine Bude selbst.