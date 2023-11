1:2 in Braunschweig: Für St. Paulis Zoller war die Test-Pleite ein Fortschritt

Unzufrieden war man bei St. Pauli mit dem Auftritt beim 1:2 im Test in Braunschweig nicht. Auch wenn Marcel Hartels Führungstor (36.) durch Eintrachts Luc Ihorst (69., 86.) gekontert wurde, hat Trainer Fabian Hürzeler bis zur 60. Minute „ein sehr, sehr gutes Spiel“ seiner Mannschaft gesehen. Ein Fortschritt war es vor allem für einen: Simon Zoller.

Der Sommer-Zugang durfte eine Halbzeit lang mitwirken, Zollers Einbindung ins Spiel war verglichen mit seinen bisherigen Auftritten stark verbessert. Das 1:0 leitete er mit ein, kurz zuvor hatte er selbst eine gute Chance zur Führung (33.). „Im Zusammenspiel merke ich schon deutlich, dass es besser wird“, stellte der 32-Jährige zufrieden fest.

FC St. Pauli: Simon Zoller überzeugt bei Test gegen Braunschweig

Das sehen auch die Teamkollegen so: „Zolli brauchte ein bisschen Zeit, um sich an unser Spiel zu gewöhnen“, weiß Hartel, am Freitag habe er aber „ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Metcalfe brilliert bei Australien-Kantersieg – nächstes Spiel gegen Palästina

Als nächstes gilt es dann, derlei Auftritte auch im Liga-Betrieb zu liefern. Zoller jedenfalls ist heiß auf seine nächste Chance: „Die Zeit, die ich bekomme, möchte ich nutzen.“