Metcalfe brilliert bei Australien-Kantersieg – nächstes Spiel gegen Palästina

Alle reden über die EM 2024 in Deutschland, nur zwei St. Paulianer nicht. Jackson Irvine und Connor Metcalfe sind gestern erfolgreich in die Qualifikation für die WM 2026 in Nordamerika gestartet. In Melbourne gab’s einen 7:0-Kantersieg gegen Bangladesch.

In der einseitigen Partie vor 20.876 Zuschauer:innen bereitete Metcalfe das zweite und dritte Tor der „Socceroos“ vor, was auch von einigen australischen Fußball-Pionieren bejubelt wurde. Auf den Rängen befanden sich zahlreiche Kicker, die 1974 als allererste Australier an einer WM teilgenommen hatten. Trainer Graham Arnold war trotz des Torfestivals nur bedingt zufrieden: „Insgesamt war es eine gute Vorstellung, aber wir müssen vor dem Tor noch kaltschnäuziger werden. Das Spiel hätte eigentlich zweistellig ausgehen müssen.“

FC St. Pauli: Fabian Hürzeler freut sich mit Irvine und Metcalfe

16.000 Kilometer entfernt freute sich St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler mit seinen beiden Schützlingen. „Es ist immer eine große Ehre und definitiv schön, wenn unsere Spieler für ihre Nationen spielen und dann mit positiven Ergebnissen zurückkommen.“

Vor der Rückkehr nach Hamburg steht für den WM-Achtelfinalisten von 2022 aber noch ein Trip nach Kuwait an, wo Irvine und Co. am Dienstag gegen Palästina antreten. Wegen des Nahost-Konflikts findet die Begegnung auf neutralem Boden statt. Dritter Gruppengegner in der Asien-Qualifikation ist der Libanon.