Immer noch kein „Go“ aus Brighton, aber St. Pauli löst Vertrag mit Keeper-Coach auf

Irgendwann ist auch der dickste Geduldsfaden mal gerissen. So geschehen am Mittwoch, als der FC St. Pauli um 15 Uhr die Vertragsauflösung mit Marco Knoop bekannt gab, ohne dass sein vermeintlich neuer Klub seine Verpflichtung bestätigt hätte.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Knoop Cheftrainer Fabian Hürzeler zu Brighton & Hove Albion folgen soll und will. Lange darbte der Deal, weil der 45-Jährige auf seine Arbeitserlaubnis auf der Insel warten musste. Die ist nun allerdings schon vor einer ganzen Weile erteilt worden, dennoch kam Brighton bei der Verkündung bislang nicht in die Hufe. Aus welchem Grund auch immer.

St. Pauli hätte Marco Knoop gern behalten

Also übernahm der Kiezklub das Heft des Handelns und teilte nun mit, dass die ausgesprochen erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Erben von Mathias Hain per sofort beendet ist. „Marco hat mit seinen unkonventionellen Ansätzen und Ideen unsere Torhüter weiterentwickelt und damit großen Anteil am Erfolg der vergangenen Jahre“, wird Sportchef Andreas Bornemann zitiert. „Daher hätten wir ihn gerne weiterhin bei uns im Team gesehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Top-Gegner in der Vorbereitung

Wird so nicht kommen, hat sich Knoop selbst so ausgesucht. „Nach zwei sehr emotionalen und erfolgreichen Jahren in Hamburg möchte ich nun eine neue Chance ergreifen und neue Erfahrungen sammeln“, sagte er zum Abschied. „Ich danke der Torwartgruppe für ihre Aufgeschlossenheit und den Einsatz sowie dem gesamten Verein, den Verantwortlichen und den Fans für die gemeinsame Zeit und wünsche St. Pauli nur das Beste.“