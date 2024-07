Vor Bundesliga-Comeback: Kiezkicker spielen schon europäisch – gegen Topklubs

Dem FC St. Pauli steht eine besondere Saison bevor – die erste in der Bundesliga nach 13 Jahren Zweitklassigkeit. Die neue Liga lässt sich auch an der Güteklasse der Vereine ablesen, gegen die die Kiezkicker in der Saisonvorbereitung antreten. Nachdem der Verein vor wenigen Tagen bekanntgegeben hat, dass zur Generalprobe und Saisoneröffnung am 9. August der italienische Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ans Millerntor kommt, steht jetzt das nächste Testspiel gegen einen internationalen Topgegner fest.

Die Kiezkicker spielen schon europäisch! In der Vorbereitung jedenfalls. Im Trainingslager in Österreich tritt die Mannschaft des neuen Cheftrainers Alexander Blessin gegen den siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon an, der die abgelaufene Saison in Frankreichs Ligue 1 nach einem katastrophalen Saisonstart noch auf Rang sechs beendet und im Pokalfinale gestanden hatte (1:2 gegen Paris Saint-Germain). Lyons Mittelfeld-Juwel Rayan Cherki (20) wird aktuell mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht und auch von anderen europäischen Spitzenklubs umworben.

St. Pauli: Testspiele im Trainingslager gegen Lyon und Slaven Belupo

Die Partie der Kiezkicker gegen den Champions-League-Halbfinalisten von 2020 findet am 23. Juli statt – als Teil eines Doppeltests, in dem der zweite Gegner der kroatische Klub NK Slaven Belupo ist. Das hat St. Pauli am Dienstag bekanntgegeben. Zuvor stand bereits Zweitligist Greuther Fürth als Testgegner (19. Juli) während des Trainingslagers fest.

Der vorletzte „Sparringspartner“ der Braun-Weißen vor dem Saisonstart, der mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Halleschen FC (16. August) über die Bühne geht, ist wiederum der englische Zweitligist Norwich City, der nach dem verpassten Aufstieg in die Premier-League den deutschen Trainer David Wagner entlassen hatte.

Erster Testspielgegner in der Saisonvorbereitung, die am 8. Juli auf dem Trainingsplatz an der Kollaustraße beginnt, ist fünf Tage später der Viertligist Bremer SV. Das Spiel findet in Malente statt.