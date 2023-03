Hürzeler klärt auf: Darum fehlt Lukas Daschner bei St. Pauli

Es konnte schon nachdenklich stimmen. Zu Beginn dieser Woche war das Gerücht publik geworden, Lukas Daschner stünde bereits in Verhandlungen mit dem VfL Bochum – und plötzlich ward St. Paulis Offensivmann nicht mehr beim Training gesehen. Einen kausalen Zusammenhang gibt es allerdings nicht.

Der Grund für das Fernbleiben Daschners war und ist ein simpler. „Er ist krank“, erklärte Coach Fabian Hürzeler am Donnerstagmittag das Fernbleiben des Blondschopfs, der allerdings bereits wieder vor der Rückkehr ins Training steht. Gleiches gilt für Marcel Beifuß, der sich einer Operation am Weisheitszahn hatte unterziehen müssen und ebenfalls schnell zurück sein soll.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Nachwuchs-Quartett bei den Profis

Fürs Testspiel gegen Hannover am Freitag aber ist das Duo kein Thema – und befindet sich damit in prominenter Gesellschaft. Denn neben den abwesenden Nationalspielern wird auch Eric Smith eine Pause bekommen. Eine, die er sich beim Training am Donnerstag nochmals verdiente. Auf eigenen Wunsch.

St. Paulis Eric Smith gibt beim Training Vollgas

Denn während alle anderen zum Ende der Einheit hin noch relativ entspannt Standards trainierten, lieferte sich der Schwede auf dem Nebenplatz ein heißes Steigerungslauf-Duell mit Fitnesstrainer Karim Rashwan. „Er hatte sich gewünscht, nochmal eine zusätzliche Belastung zu haben“, erklärte Hürzeler das Treiben Smiths, der seinem Pendant keine Chance ließ. „Natürlich“, antwortete er lachend auf die Frage, ob er das Duell denn gewonnen habe. Hürzeler befand grinsend: „Alles andere wäre aber auch traurig gewesen.“