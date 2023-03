Zu wenige Spieler fürs Training? Hürzeler zieht dieses Talente-Quartett nach oben

Einige Profis des FC St. Pauli befinden sich dieser Tage auf Länderspiel-Reisen, andere kurieren Blessuren aus, vier Protagonisten fehlen langzeitverletzt. Woraus in der Summe das Problem entsteht, für eine gute Trainingseinheit nicht genügend Spieler zur Verfügung zu haben. Also sorgte Fabian Hürzeler vor, beorderte ein Quartett aus dem Nachwuchsbereich nach oben. Aber wer sind die vier Talente, die auch gestern wieder mitmischten?

Da wäre zum einen Bennet Winter. Der Stürmer, 2020 vom TSV Havelse an die Elbe gewechselt, zählt zum Regionalliga-Aufgebot der U23, kam dort bislang acht Mal zum Einsatz, erzielte einen Treffer. Da Winter, der wie einst Christopher Buchtmann seine fußballerischen Wurzeln auch bei Schwalbe Tündern hat, erst 18 Jahre jung ist, durfte er auch bei der U19 in der Bundesliga ran. Dort hat er mit neun Treffern in zehn Pflichtspielen eine ganz starke Quote.

FC St. Pauli: Auch Dahaba und Ogbemudia waren dabei

Auch Muhammad Dahaba zählt zum Kader der U19, wo der Mittelfeldakteur Stammkraft und Kapitän ist. Der 18-Jährige stand in allen 19 Pflichtspielen in der Startformation (ein Treffer, eine Vorlage). Erst 16 Lenze zählt Oluwaseun Ogbemudia. Der groß gewachsene Innenverteidiger ist Leistungsträger der U17 und lebt vom Einsatz: Bereits am neunten Spieltag hatte er eine Gelb-Sperre absitzen müssen.

Auf gepackten Koffern sitzt derweil Tim Hoffmann, der 16-Jährige Mittelfeldspieler wurde auf Abruf für die U17-Nationalelf des DFB berufen. Was viel über das Talent des offensiven Mittelfeldspielers (drei Tore, zwei Vorlagen) aussagt.