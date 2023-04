Hürzeler freut sich auf St. Pauli-Rückkehrer: „Er ist ein super Junge“

Der Spielplan meint es gut mit Christian Viet. Am Montag wurde er 24 Jahre jung, fünf Tage später bekommt er als nachträgliches Geburtstagsgeschenk eine Reise in die alte Heimat geschenkt. Und da wartet jemand auf den Profi des SSV Jahn Regensburg.

„Ich freue mich, ihn wiederzusehen“, sagte Fabian Hürzeler über den Mittelfeldmann, den der Coach aus gemeinsamen Tagen beim FC St. Pauli bestens kennt und dabei schätzen gelernt hat. „Ich hab zusammen mit Christian gearbeitet“, erklärte Hürzeler und schwärmte: „Er ist ein super Junge, sehr gut erzogen, sehr fleißig, sehr reflektiert.“

Und auf dem Kiez seinerzeit auch sehr chancenlos. Zwar schaffte Viet den Sprung über die U19 und die U23 in den Zweitliga-Kader, kam dort aber nie wirklich zum Zuge. Zur Saison 2021/22 wurde der Rechtsfuß zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund in die 3. Liga verliehen, etablierte sich dort, in Hamburg aber hatte er trotzdem keine Perspektive. Entsprechend wurden ihm keine Steine in den Weg gelegt, als ihn Roger Stilz, Ex-NLZ-Leiter an der Elbe und seinerzeit Sportchef beim Jahn, nach Regensburg lotste.

Im Hinspiel gegen St. Pauli bereitete Christian Viet ein Tor vor

14 Einsätze hat er in dieser Spielzeit angehäuft, der aus dem Hinspiel gegen St. Pauli (2:0 für Regensburg) ist Hürzeler noch in bester Erinnerung: „Er hat eine super Flanke gebracht, die zu einem Tor geführt hat.“ Das muss nach seinem Gusto beim Wiedersehen nicht unbedingt nochmal passieren, aber: „Der Junge hat Potenzial. Es freut mich, dass er den Schritt in die 2. Liga gemacht hat und dort Fuß gefasst hat.“