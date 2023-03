Hürzelers „dreckige“ Vorgaben für St. Paulis Test gegen Hannover

Nein, es ist nicht „nur“ ein Freundschaftsspiel, wenn der zuletzt in acht Ligaspielen hintereinander siegreiche FC St. Pauli am Freitag (13 Uhr) auf Hannover 96 trifft. Allein schon deshalb, weil sich der in 2023 noch erfolglose Kontrahent eigentlich selbst in dieser Partie keine weitere Niederlage mehr erlauben darf. Aber auch ob der eigenen Ansprüche.

„Es ist schon ein Härtetest“, unterstrich Fabian Hürzeler. „Wir haben die Jungs wieder mit allem vorbereitet, was wir tun können. Ähnlich wie vor einem Punktspiel.“ Zudem ist das Duell mit den Niedersachsen natürlich auch Bewerbungschance für diejenigen Akteure, die zuletzt nur selten oder gar nicht mehr zum Einsatz gekommen waren.

Luca Zander wird sein St. Pauli-Comeback geben

Zum Beispiel Luca Zander, der nach monatelangen Problemen an der Achillessehne vorm Comeback steht und erstmals in diesem Jahr für die Profis zum Einsatz kommen wird. Aber auch die vier Nachwuchsakteure, die seit Wochenbeginn mittrainieren und mit denen sich Hürzeler sehr zufrieden zeigt, werden ihre Minuten und die Chance bekommen, die Vorgaben des Coaches umzusetzen.

Der war am Mittwoch auf einem Stadtteilrundgang und hat dabei erfahren, was den typischen St. Paulianer auszeichnet: „Dreckig und widerstandsfähig“ sind die Begriffe, die er abgespeichert hat. Also habe er seinen Jungs gesagt, dass sie genauso Fußball spielen sollen. „Das erwarte ich von ihnen“, betonte er, „und dass sie es so professionell angehen wie ein Punktspiel“.

Zumal jetzt eine „spannende und entscheidende Phase“ begonnen habe: „Für uns als Trainerteam ist es wichtig zu sehen: Okay, auf wen können wir setzen, auf wen können wir zählen.“ Die Suche ist bei kriselnden Hannoveranern längst in vollem Gang, und darum „können wir uns auf ein intensives Spiel einstellen“, sagte Hürzeler.