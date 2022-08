Hohe Hürde Paderborn: Schultz sucht elf braun-weiße Nussknacker

Der Mann ist halt vom Fach. Als Timo Schultz vor der Saison zu den Favoriten für die Aufstiegsplätze gefragt wurde, hatte er auch den SC Paderborn auf dem Zettel. „Und das bestätigen sie jetzt ein Stückweit“, sagte St. Paulis Coach vor dem Duell mit dem aktuellen Liga-Primus.

„Grundsätzlich sind sie eine sehr flexible Mannschaft, sie haben viele Positionswechsel drin und eine starke Achse, die sie auch letztes Jahr schon hatten. Huth als Torwart, Schallenberg auf der Sechs ist ein absoluter Fixpunkt und Justvan einer der herausragenden Spieler in der Liga“, wusste Schultz. Zudem hätten sie sich im Sommer nochmal gut verstärkt. „Es ist eine harte Nuss, die wir knacken wollen“, sagte der seit Freitag 45-Jährige, der sich noch „sehr gut“ an das Heimspiel der letzten Saison (2:2) erinnern kann, „da waren sie schon eine der stärksten Mannschaften hier am Millerntor“.

St. Pauli-Trainer Schultz hebt Paderborns Flexibilität hervor

Das sich bei der SCP-Torfabrik bereits neun (!) Schützen verewigt haben in dieser Serie, sieht Schultz als großes Plus der Ostwestfalen. „Es ist für eine Mannschaft immer gut, wenn sie nicht berechenbar ist“, befand er. „Paderborn zeichnet aus, dass sie mit dem Ball kreativ sind und Lösungen finden in engen Räumen, aber auch ein extremes Tempo haben, wenn sie tiefer stehen. Sie können also beides machen.“

Es werde ergo „eine interessante Aufgabe“, mutmaßte Schultz. „Für uns wird es drauf ankommen, sie gar nicht erst in ihr Spiel kommen zu lassen, sie zu stressen. Und auf der anderen Seite auch unsere Tiefe zu sichern, dass wir nicht zu offensiv, zu risikoreich sind.“