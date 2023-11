Hitzeschlacht bei der WM: St. Pauli-Juwel glänzt in Indonesien

Den unpassenden Abschluss bot ein brutaler Tritt von Venezuelas Reinoso auf das Sprunggelenk von DFB-Keeper Max Schmitt, den der südkoreanische Referee Ko aus unerfindlichen Gründen lediglich mit Gelb ahndete. Ansonsten war das 3:0 (2:0) der deutschen U17 bei der WM in Indonesien, das den Gruppensieg bedeutete, eine Demonstration der Stärke – und das dank eines St. Paulianers.

Eric da Silva Moreira hatte schon beim 3:1 zum Turnier-Auftakt gegen Mexiko getroffen, war dann beim folgenden 3:1 gegen Neuseeland von Trainer Christian Wück geschont worden, um nun mit Wucht und Wonne auf den Platz zurückzukehren. Dies gelang auch, weil die Deutschen einen Traumstart in die Partie erwischten: Nach 15 Sekunden gab es bereits den ersten Eckball, der kurz ausgeführt wurde, bei Robert Ramsak landete – und der Stürmer des FC Bayern drückte die Kugel zur Führung über die Linie.

St. Paulis Eric da Silva Moreira erzielt das 2:0

Besser ging es nicht, zumal angesichts der äußeren Umstände: Um die 40 Grad Hitze und eine immens hohe Luftfeuchtigkeit machten die Nummer auch zu einem Kampf gegen sich selbst. Die DFB-Elf nahm eben jenen an und kam noch vor der Pause zum zweiten Treffer. Ramsak eroberte den Ball im Aufbau Venezuelas, legte ihn rüber zu da Silva Moreira, der frei vorm Keeper die Nerven behielt und überlegt einschob. Zweite Partie, zweites Tor für den Kiezkicker …

Kiezkicker Eric da Silva Moreira auch am dritten Tor beteiligt

…doch das war noch nicht alles. Zwölf Minuten nach der Pause brachte da Silva Moreira einen Eckball in den Strafraum Venezuelas, Torhüter Sanchez flog unter der Kugel durch, die David Odogu (VfL Wolfsburg) gen Tor beförderte und von der Hüfte Ramsaks den Weg über die Linie fand. Das 3:0 (57.), auch ob der defensiven Stabilität der Wück-Schützlinge die frühe Entscheidung.

Fortan konnte Deutschland den Fuß vom Gas nehmen, Kräfte schonen, verteidigte aber energisch die Null und sicherte sich souverän den Gruppensieg, nachdem das Achtelfinal-Ticket schon zuvor gelöst gewesen war. Bereits am Dienstag geht es weiter, um 9.30 Uhr deutscher Zeit steht das erste K.o.-Spiel in Bandung auf dem Programm. Und die Hürde wird eine hohe, denn es geht entweder in einer Neuauflage des EM-Finals gegen Frankreich oder gegen die Auswahl der USA.