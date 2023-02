„Hat Spaß gemacht“: Daschner als Dauerlösung fürs Sturmzentrum?

Bei weitem nicht alles im Fußball ist logisch erklärbar. Im Hinspiel in Hannover hatte St. Pauli einen Witz-Elfer gegen sich bekommen, beim Wiedersehen am Millerntor gab es keinen Strafstoß bei Karol Mets’ Kontakt nach nur 40 Sekunden gegen 96-Stürmer Maximilian Beier. „In solchen Spielen entscheiden auch Kleinigkeiten, und die laufen momentan zu unseren Gunsten“, analysierte Leart Paqarada und ergänzte: „Das letzte Quäntchen Glück hat uns in der Hinrunde noch gefehlt.“

Glück, das sich St. Pauli aber auch verdient hatte. Wie bei Lukas Daschners Führungstor, als 96-Keeper Ron-Robert Zieler einen Schuss von Oladapo Afolayan direkt vor die Füße des Schützen prallen ließ. Daschner war etwas überraschend von der Halbposition in die Sturmmitte delegiert worden, rechtfertigte die Entscheidung aber mit einem starken Spiel. „Ich fühle mich wohl ganz vorne drin“, frohlockte er. Das Zusammenspiel mit Connor Metcalfe und Afolayan dahinter „hat mir Spaß gemacht“.

Daschner bekommt Lob von Trainer Hürzeler

Auch Trainer Fabian Hürzeler sah sich bestätigt, nicht nur wegen des Treffers. „Daschi hat den Ball, wenn er flach kam, gut behauptet“, lobte er. „Es ist nicht einfach, ihn zu verteidigen, weil er Bewegungen macht oder Kontakte hat, die so nicht zu antizipieren sind.“ Aber auch speziell Metcalfe und Afolayan hätten dem in nichts nachgestanden, dazu Jackson Irvine auf der Sechs und Marcel Hartel als „Freigeist, der seine Positionierung wählen durfte“.

Die Kombination aus allem, inklusive der Außenbahnspieler Manolis Saliakas und Paqarada, war „eine Teamleistung“. Eine, die dazu führte, dass sich St. Pauli kreativer und mutiger im Spiel nach vorne präsentierte als noch in Nürnberg.