Haarige Fragen beim St. Pauli-Training – Guilavogui bekommt die Radkappe

Spätestens nach seinem zweiten Training beim FC St. Pauli wusste Morgan Guilavogui, wo er gelandet ist. Ein Trainingsgast hatte die „Radkappen“-Trophäe für den Zweitliga-Meister nachgebastelt und ließ den neuen Leih-Stürmer aus Lens darauf unterschreiben. Willkommen beim Klub mit dem Tafelsilber!

In der anbrechenden Saison wird St. Pauli den Zweitliga-Titel nicht verteidigen können; es geht um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Da war es umso erfreulicher, dass Simon Zoller beim Training am Montag an der Kollaustraße mitwirken konnte.

Vom Sprinttraining zum Kleinfeld-Match

Trainer Alexander Blessin ließ seine Schützlinge gute 80 Minuten schuften. Vom Sprinttraining fürs schnelle Anlaufen über Offensiv-Kombinationen bis zum Kleinfeld-Match in drei Gruppen für spielerische Lösungen auf engem Raum wurde eine breite Palette an Fertigkeiten eingeübt.

Und danach fleißig Autogramme geschrieben und für Selfies mit den Fans posiert. Wobei Robert Wagner, schon sieben Wochen länger beim Kiezklub als Guilavogui, die Frage gestellt wurde, ob seine Haare echt wären. Womit die Farbe gemeint war. Der Rotschopf bejahte lachend und verschwand mit einem anhaltenden Grinsen im Gesicht gen Kabine.