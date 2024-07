Beachtliches Debüt von Ex-St. Pauli-Held Marcel Hartel in den USA

Man durfte sich schon mit Fug und Recht die Frage stellen, ob das mit dem Wechsel denn wirklich eine so gute Idee gewesen ist. Marcel Hartel hätte jetzt mit dem FC St. Pauli in der Bundesliga-Vorbereitung stecken können, entschied sich aber zum Sprung über den großen Teich zu St. Louis City SC. In der Nacht zum Sonntag gab es dafür erstmals Pro-Argumente.

Wer beim Blick auf die MLS-Tabelle nach Hartels neuem Arbeitgeber sucht, muss lange scrollen. Rang 13 von 14 in der Western Conference, Platz 28 von 29 im Gesamttableau: Nur San Jose ist noch schlechter als St. Louis. Und „Cello“ hat bislang noch keine einzige Minute im Punktspielbetrieb, der aktuell bis Ende August ruht, absolviert.

Ex-Kiezkicker Marcel Hartel schießt St. Louis zum Sieg

Dafür läuft zurzeit der sogenannte Leagues Cup, wo es in Dreiergruppen ums Weiterkommen geht. St. Louis ist auch am Start, ist in einer Gruppe mit dem FC Dallas und dem FC Juarez aus Mexiko, der just Eintracht Frankfurt im Vorbereitungsspiel mit 1:2 unterlegen gewesen ist. Im ersten Match standen sich nun St. Louis und Dallas gegenüber. Eine Partie, die in Hartels Karrieretagebuch eine exponierte Bedeutung zukommen wird.

Denn der 28-Jährige durfte erstmals für seinen neuen Arbeitgeber ran, stand in der Startelf, feierte dabei einen 2:1-Erfolg – und er erzielte per Strafstoß kurz nach dem Seitenwechsel den Siegtreffer. Und zwar in auf St. Pauli bestens bekannter Manier. Kurze Trippelschritte, langsamer Anlauf, überlegter und platzierter Abschluss, diesmal flach unten rechts.

Das erste St. Louis-Tor hatte übrigens auch ein bekannter Name markiert. Cedric Teuchert stand in der vergangenen Serie noch bei Hannover 96 unter Vertrag und ist analog zu Hartel erst kürzlich in die USA gewechselt.