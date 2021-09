Nach der Länderspiel-Pause ist vor dem Rekord. Die Kiezkicker werden beim Auswärtsspiel in Hannover am Samstag vor der für sie bislang größten Kulisse in dieser Saison spielen.

Bei den Heimspielen von 96 in der HDI-Arena sind derzeit 22.250 Zuschauer erlaubt (49.000 Plätze). Es gilt die 3G-Regelung. In den ersten beiden Heimspielen wurde das mögliche Kontingent nicht annähernd ausgeschöpft. St. Pauli zieht – und bringt viele Fans mit.

St. Pauli gegen Hannover: Rekordkulisse für das Nordderby in der zweiten Liga

„Wenn sich die Entwicklung im Vorverkauf fortsetzt, könnten es 20.000 werden“, hofft Hannovers Boss Martin Kind. Im ersten 96-Heimspiel gegen Rostock waren an einem Samstag 13.600 Zuschauer gekommen, zuletzt gegen Heidenheim an einem Freitagabend nur 8600.

Die größte Kulisse, vor der St. Pauli in dieser Saison bislang gespielt hat, waren die jeweils 10.000 Fans bei den Heimspielen gegen den HSV und Regensburg.