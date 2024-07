Gewichtige Frage: Darf Maurides zurück ins St. Pauli-Training?

Am Sonntag beginnt um 15.45 Uhr die zweite Vorbereitungshälfte des FC St. Pauli mit der Trainingseinheit an der Kollaustraße. Gespannt darf man sein, welche Profis, die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen hatten pausieren müssen, auf den Platz und ins Team zurückkehren werden.

Bei Eric Smith dürften die Chancen nach seinen muskulären Problemen nicht so schlecht stehen. Hauke Wahl, in den letzten Tagen im Trainingslager in Scheffau gesundheitlich angeknockt, wird relativ sicher dabei sein, auch bei Danel Sinani und Sascha Burchert (beide muskuläre Probleme) gibt es berechtigte Hoffnung. Bleibt noch die Frage, ob Manolis Saliakas endlich beschwerdefrei ist, was die lädierte Wade angeht – und wie es bei Maurides aussieht.

Maurides kam mir Übergewicht aus dem Urlaub zurück

„Die Situation ist bekannt“, sagte Andreas Bornemann. „Wir waren aller erstaunt, mit welcher Nicht-Verfassung er aus dem Sommer zurückgekommen ist.“ Es sei schon so, dass es mal vorgekommen ist, dass ein Spieler mit ein paar Kilo zu viel am Start ist „oder die Geschichten von Ailton und so, die ihre Sommerpause mal ein bisschen ausgedehnt haben. Wir haben auch ein bisschen geflachst, es wäre besser gewesen, er wäre zwei Tage später beim Training erschienen, aber dafür in einer besseren Verfassung. Aber die hat er nicht“.

Der Hinweis, ihn nicht mit ins Trainingslager genommen zu haben, habe geheißen: „Du hast jetzt erst einmal kurzfristig andere Hürden, Ziele und Aufgaben zu schaffen“, erklärte der Sportchef. „Sonst wird es nicht funktionieren, dass wir dich mit in den Trainingsbetrieb einbinden.“ Wobei Bornemann kein Hehl daraus macht, ein Nachvollziehbarkeitsproblem zu haben.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann hat kein Verständnis für Maurides

„Ein Trainerwechsel hätte ihm, wenn man über zwei Spitzen redet, eine Tür weit aufgestoßen, auf mehr Einsatz zu kommen“, sagte er. „Mit seiner grundsätzlichen Anlage als kopfballstarker Spieler, als wuchtiger Spieler, der Bälle behaupten kann und einen sehr guten linken Fuß hat, ist es schade und ein stückweit unverständlich, dass er sich die Chance für den Neustart selbst genommen hat.“

Vorerst, ergänzte Bornemann. „Was dann kommt in der nächsten Zeit, wird sich zeigen.“ Und den ersten Hinweis darauf wird es bereits am Sonntagnachmittag geben.