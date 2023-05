Diesen ewigen Zweitliga-Rekord kann St. Pauli noch knacken

Haben Mannschaften in einem Spiel die Möglichkeit, einen Rekord zu brechen, ist der Tenor fast immer derselbe: Schöner Nebeneffekt, doch im Vordergrund steht das Erreichen der gesteckten Ziele.

Beim FC St. Pauli könnte das anders aussehen. Denn in der Liga geht es nach dem 0:0 gegen Düsseldorf quasi um nichts mehr. Außer eben das Knacken einer Bestmarke, die es in sich hat: Mit zwei Siegen zum Abschluss könnten die Kiezkicker auf 43 Rückrunden-Punkte springen, was der besten Zweitliga-Halbserie aller Zeiten gleichkäme.

Düsseldorf, Hertha und Freiburg teilen sich den Halbserien-Rekord

Bisher teilen sich diesen Erfolg Fortuna Düsseldorf (2011/12), Hertha BSC (2010/11) und der SC Freiburg (2006/07) mit jeweils 41 Punkten. Vier Punkte würden reichen, um den Rekord zumindest einzustellen.

Einen vereinsinternen Bestwert knackte man bereits gegen Düsseldorf, die mit dem Remis erreichte Ausbeute von 37 Zählern gelang keinem St. Pauli-Team zuvor. Bisher gehörte der erste Platz in dieser Hinsicht dem Team aus der vergangenen Saison, das in der Hinrunde 36 Punkte sammelte. Nun könnte ein weiterer Rekord folgen.