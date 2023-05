„Die Tür ist absolut offen“: Bleibt Daschner nun doch bei St. Pauli?

Nachdem die letzte Chance des FC St. Pauli, noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden, spätestens nach dem 5:1 des HSV in Regensburg endgültig verstrichen ist, steht fest: Auch in der kommenden Saison spielt Braun-Weiß zweitklassig. Ob mit oder ohne Lukas Daschner, ist dabei offenbar doch noch völlig offen.

So berichtete der „Kicker”, Daschner habe ein von St. Pauli vorgelegtes Angebot zur Ausdehnung seines Arbeitspapiers ausgeschlagen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sich Daschner seinen Traum von der Bundesliga mit dem Kiezklub erfüllt, am Wochenende vorerst auf ein theoretisches Minimum schrumpfte, ist St. Pauli offenbar nicht chancenlos.

Neuer St. Pauli-Vertrag für Daschner weiterhin möglich

„So weit ist es definitiv nicht”, stellte Sportchef Andreas Bornemann vor dem Spiel bei Sky auf die Frage, ob eine Einigung mit dem 24-Jährigen vom Tisch sei, klar. Und auch Daschner selbst machte deutlich: „Die Tür ist absolut offen.”

Dass die Ligazugehörigkeit der bislang mit Daschner in Verbindung gebrachten Hertha BSC und VfL Bochum noch unklar ist und die Vertragsauflösung mit Ex-Coach Timo Schultz den finanziellen Spielraum der Hamburger zumindest ein wenig erweitert, bringt zusätzliche Bewegung in die Angelegenheit. „Wir würden es natürlich gerne versuchen. Dann gucken wir, was am Ende bei herauskommt”, so Bornemann. Denn die Hoffnung, sie stirbt bekanntlich zuletzt.