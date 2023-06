„Geheimrezept habe ich nicht“: Was sich Hürzeler für die neue Saison wünscht

Konstanz ist eine hübsche Stadt am Bodensee, und wer dorthin möchte, wird Mittel und Wege finden. Konstanz ist aber auch etwas, was sich jeder Trainer von der eigenen Fußballmannschaft wünscht. Das zu erreichen, ist bedeutend schwieriger. Weiß auch Fabian Hürzeler, seines Zeichens Trainer des FC St. Pauli.

„Konstanz“, sagte der 30-Jährige nachdenklich, „ein sehr gutes Wort.“ Selbiges habe er in der ersten Ansprache „definitiv sehr oft“ gesagt, weil es genau darum ginge: Konstanz reinzubekommen. „Nicht nur in die Ergebnisse, sondern auch in die Leistungen, die Entwicklung. Das wird die größte Herausforderung für uns.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wann wird er zur Verstärkung? So plant St. Pauli mit Stürmer Maurides

Er glaube, dass vieles diesbezüglich über die Leistungskultur käme. „Ich stelle meinen Spielern oft die Frage: Wollt ihr trainieren oder wollt ihr trainiert werden? Wenn sie selbst trainieren wollen, sind sie am richtigen Ort.“ Er wähnt viele Spieler mit diesen Charakterzügen im Team. „Wir versuchen, das Thema Konstanz mit unseren Mitteln anzugehen und hoffen, dass wir erfolgreich sind. Aber das Geheimrezept habe ich nicht.“