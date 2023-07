Freude bei den Fans: St. Paulis Wahl nach Blessur wieder da

Eine Woche lang musste er sich in Zurückhaltung üben, jetzt ist er wieder dabei: Hauke Wahl hat seine Blessur aus dem Testspiel gegen Randers (4:1) überwunden und trainierte am Donnerstag erstmals in St. Leonhard mit dem Team.

Weil auch Marcel Hartel und Carlo Boukhalfa wieder fit sind, Maurides und Danel Sinani Laufeinheiten absolvierten, waren alle Profis am Start. Eine außergewöhnliche Situation, die dafür spricht, dass die Einheiten zwar intensiv, aber gut dosiert sind. Und dafür, dass alle Teil des Ganzen sein wollen.

Irvine erkennt Verbesserungen und fordert mehr

„Es ist ein frischer Start mit neuen Möglichkeiten für neue Spieler, aber auch für Spieler, die schon vergangenes Jahr da waren und sich mehr Möglichkeiten erarbeiten wollen“, sagte Jackson Irvine: „Ich denke, wir verstehen uns sehr gut. Das, was das Trainerteam von uns fordert und das, was wir selbst von uns fordern, ist ziemlich viel.“ Man erkenne schon Verbesserungen.

Was auch auf die beim Training anwesenden Fans zutrifft. Mehrfach gab es am Donnerstag spontanen Beifall für gelungene Spielzüge und schöne Tore.