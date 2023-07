Drei Topspiele am Stück: St. Paulis besonderes Samstags-Abo

Brot und Spiele braucht das Volk, der FC St. Pauli kommt zunächst auch ohne Brot klar. Denn Spiele gibt es in absehbarer Zeit genug, beginnend am Samstag, dem vorletzten Tag des Trainingslagers in St. Leonhard, mit einem Doppelpack. Zudem gibt es durchaus spannende Ansetzungen für die Spieltage drei bis zehn, die am Mittwochmittag von der DFL bekanntgegeben wurden.

Klar war für die nächsten Tage bereits, dass es am Samstag ab 15 Uhr im benachbarten St. Martin gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld gehen wird. Trainer Fabian Hürzeler aber hatte den Wunsch, allen Akteuren einen Einsatz über komplette 90 Minuten zu ermöglichen –n und so wird es jetzt kommen. Denn am selben Tag um 12 Uhr wird es im selben Stadion ein weiteres Testspiel geben.

St. Pauli testet gegen Klub aus Aserbaidschan

Sabah FK heißt der Kontrahent, seines Zeichens amtierender Vizemeister Aserbaidschans. Um auf personeller Ebene für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, werden in Niklas Jessen, Max Marie und Robin Müller drei Akteure aus der U23 nach Südtirol reisen. Das Trio wird am Donnerstag ankommen und dann am Sonntag mit der Mannschaft gen Hamburg heimkehren.

Unterdessen hat die DFL nach den ersten beiden Spieltagen (29.7., 13 Uhr, in Lautern; 29.7., 13 Uhr, gegen Düsseldorf) auch die acht folgenden terminlich fixiert und dem FC St. Pauli eine Besonderheit beschert: An den Spieltagen sieben (23.9.), acht (30.9.) und neun (7.10.) bestreiten die Kiezkicker jeweils das Topspiel am Samstagabend ab 20.30 Uhr. Los geht es mit dem Heimspiel gegen Schalke, dann folgt der Auswärtsauftritt bei Hertha BSC, danach kommt der 1. FC Nürnberg ans Millerntor.

Außerdem geht es am 19.8. (13 Uhr) zu Greuther Fürth, am 27.8. (13.30 Uhr) gegen Magdeburg, am 1.9. (18.30 Uhr) nach Braunschweig, am 17.9. (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel sowie am 21.10 (13 Uhr) nach Paderborn.