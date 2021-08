Und halbjährlich grüßt das besondere Spiel. Das ist auch im Sommer 2021 so, inzwischen vier Jahre nach Sören Gonthers Abschied vom FC St. Pauli ist die Partie gegen den Kiezklub für den Innenverteidiger eine Herzensangelenheit und ein spezieller Termin im Spielkalender.

Gegen St. Pauli, sagt der 34-Jährige vor dem Gastspiel der Braun-Weißen im Erzgebirge, sei das für ihn etwas Besonderes. „Ich bin gut befreundet mit Timo Schultz. Es gibt immer noch zwei, drei Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe und mit denen ich dann nach dem Spiel gern rede“, zählt er die Gründe dafür auf.

FC St. Pauli erinnert Sören Gonther „ein bisschen an Bochum“

94 Partien hat Gonther von 2012 bis 2017 für St. Pauli bestritten und noch immer genau im Blick, was sich da tut zwischen Kiez und Kollau. „St. Pauli hat am ersten Spieltag eindrucksvoll gezeigt, dass sie noch in der Spur sind. Sie erinnern mich so ein bisschen an Bochum, die auch in der Rückrunde marschiert sind nach dem Re-Start im letzten Jahr und dann ihren Weg in die Bundesliga gemacht haben. Dazu gibt es einige Parallelen“, sagt er und erklärt St. Pauli damit durch die fußballerische Blume zu einem Aufstiegsanwärter.

Gonther verspricht, dass die Auer vor der immer noch oder wieder formstarken Truppe von Timo Schultz gewarnt seien. Entsprechend hat die Freundschaft wie so oft im Fußball für 90 Minuten zu ruhen. Denn eines ist St. Paulis früherem Kapitän klar: „Wir wollen natürlich einen großen Kampf liefern.“