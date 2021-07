Mit reichlich Rückenwind reisen die Kiezkicker ins Erzgebirge und wollen nach dem Traumstart in die Saison mit den nächsten drei Punkten nachlegen. Sorgen, dass seine Spieler nach dem absolut überzeugenden Auftaktsieg gegen Kiel abheben könnten, hatte Trainer Timo schon nach dem Sprung an die Tabellenspitze als unbegründet zurückgewesen. Vor dem Spiel am Sonntag in Aue (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) mag er aber auch nicht auf die Euphorie-Bremse treten.

Von einer Mit-Favoritenrolle im Aufstiegskampf will Schultz weiterhin nichts hören und jede Erwähnung sorgt für ein müdes Lächeln. Er stellt aber auch klar: „Ich bin der Letzte, der den Jungs die Euphorie nehmen will und den Spaß am Fußball.“

Mit den Vorschusslorbeeren einiger Experten, die St. Pauli zu den Aufstiegskandidaten zählen und sich nach dem ersten Spieltag bestätigt sehen, kann Schultz weiterhin nicht viel anfangen, wenngleich sie durchaus auch ein Kompliment sind. Man sollte seine Haltung nicht mit Tiefstapelei verwechseln. Schultz weiß aus der vergangenen Saison einfach, wie schnell es nach einem vielversprechenden Start bergab gehen kann.

FC St. Pauli: Trainer Schultz traut seinem Team gegen Aue viel zu

Zur Erinnerung: Nach dem zweiten Spieltag war St. Pauli Dritter, nach zehn Spielen Vorletzter. Eine solche Talfahrt ist nicht zu befürchten, dafür sind die Kiezkicker zu gefestigt und zu gut. An der Qualität seiner Mannschaft lässt Schultz keinen Zweifel. „Wir können richtig gut Fußball spielen und sind von den Abläufen und personell gut aufgestellt“, sagt der 43-Jährige. „Es ist wichtig, dass wir unsere Stärken auf dem Platz bringen. Dann können wir jede Mannschaft schlagen.“ Es sei aber viel zu früh, sein Team einer bestimmten Leistungsklasse der Liga zuzuordnen. „Man braucht zehn bis zwölf Spieltage, um zu sehen, wo sich die Mannschaften einsortieren.“



Das wird also dauern. Der zehnte Spieltag steigt Mitte Oktober: Auswärtsspiel in Heidenheim. Der zwölfte Spieltag: Auswärtsspiel in Bremen. Zwei Vereine, die oben erwartet werden und auch diesen Anspruch haben. Welchen Ruf St. Pauli in der Liga hat, machen die Worte des neuen Aue-Trainers Aliaksei Shpileuski (33) deutlich. Die Hamburger seien „ein ganz, ganz, ganz starker Gegner mit totaler Qualität nach vorne“, aber auch Schwächen. Die wolle er vor dem Spiel nicht verraten.

Schultz erwartet eine intensive und von Umschaltmomenten geprägte Partie, in die der Gegner „maximal investieren wird.“ Das müsse auch für St. Pauli gelten. „Ich erwarte von der Mannschaft, dass wir uns zerreißen und unseren Fans ein gutes Spiel zeigen.“ Erstmals sind wieder Gäste-Anhänger erlaubt, für Schulz die „Prise Salz in der Suppe“.