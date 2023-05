Fortuna bangt um Ex-St. Pauli-Profi: Platzt Hennings’ letzte Rückkehr ans Millerntor?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass er mal wieder an alter Wirkungsstätte vorbeigeschaut hat. Beim Abschiedsspiel von Jan-Philipp Kalla Ende März gab sich Rouwen Hennings die Ehre am Millerntor, die über 10.000 Fans bejubelten auch seine zwei Treffer, die er zum Spaß-Kick beitrug. Am Samstagabend hingegen würde er das Gros der Anwesenden mit einem Tor ins Mark treffen, doch sein Mitwirken ist höchst fraglich.

Dass sein Mitwirken überhaupt Thema ist, mutet schon außergewöhnlich an. Gerade mal drei Wochen ist es her, dass sich der gebürtige Bad Oldesloer eine Meniskus-Operation unterziehen musste – im Normalfall wäre selbst der Saison-K.o. nichts, worüber man sich wundern müsste. Aber Hennings stand in Düsseldorf bereits wieder auf dem Trainingsplatz und es wurde zumindest spekuliert, ob es für eine Rückkehr reichen könnte.

Rouwen Hennings trifft oft gegen St. Pauli

Was schön für den inzwischen 35-Jährigen wäre, würde Braun-Weiß vermutlich eher weniger freuen. Hennings, der von 2008 bis 2012 für St. Pauli gespielt und immer noch einen prima Draht zu den alten Weggefährten hat, wurde im Lauf der Jahre zu einem echten Kiezklub-Schreck. Zunächst im Trikot des KSC, seit 2016 auch im Fortuna-Dress. In jüngerer Vergangenheit war er Schütze des 1:1-Ausgleichs im Hinspiel der vergangenen Saison, im Hinspiel der laufenden Spielzeit erzielte natürlich er das einzige Tor zum 1:0-Erfolg der Rheinländer.

Möglicherweise war dies das letzte Mal, dass der Blondschopf seinen alten Arbeitgeber schwer genervt hat. Sein Vertrag bei Fortuna läuft aus, seit April steht auch fest, dass es keine Verlängerung mehr geben wird. Die letzte Chance wäre also am Samstagabend, doch ob es die tatsächlich geben wird, hängt am seidenen Faden.