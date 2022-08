FCK-Lob für Bornemann und Respekt vor St. Paulis linken Dingern

Es wird ein Duell, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist. St. Paulis Coach Timo Schultz hat seiner Wertschätzung für seinen Lauterer Kollegen Dirk Schuster schon Ausdruck verliehen, der schickte die Blumen dankend zurück – und verriet, was er am Kiezklub am meisten fürchtet.

Einer Sache ist sich Schuster absolut sicher: So fehlerhaft St. Paulis Auftritt im DFB-Pokal auch war, „auf dem Betzenberg werden sie anders auftreten als gegen Straelen“, sagte der Ex-Profi im Gespräch mit „Regionalsport“. Vielmehr zog Schuster andere Schlüsse, solche, die Warnung waren für ihn und seine Roten Teufel: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir bei Standards extrem wach sein müssen, denn da ist St. Pauli sehr gefährlich.“ Drei der vier Treffer beim 4:3 gegen den Regionalligisten waren so entstanden, Lautern wiederum offenbarte trotz diverser großgewachsener Akteure zuletzt Schwächen nach Standards, kassierte beide Gegentreffer in Kiel sowie einen beim 1:2 gegen Freiburg im Pokal auf diese Weise.

Lautern-Coach Schuster warnt vor Paqaradas brutalen Flanken beim FC St. Pauli

Aber es sind nicht nur Ecken und Freistöße, die Schuster beim Kiezklub als Stärke ausgemacht hat. „Wir haben gehörig Respekt vor ihrer linken Seite“, sagte er und gestand, dass er Leart Paqarada einst nach Aue hatte holen wollen. „Aber da waren wir gegenüber St. Pauli chancenlos.“ Er halte Paqarada für „einen überragenden linken Verteidiger“, der „brutale“ Flanken und Freistöße zu bringen imstande sei. Aber auch Marcel Hartel hat es Schuster angetan, „er bereitet immer wieder Chancen vor“.

Dass der Kiezklub trotz prominenter und zahlreicher Abgänge gut aus den Startlöchern gekommen ist, wundert den 54-Jährigen übrigens gar nicht. „Andreas Bornemann hat es immer wieder geschafft, Abgänge adäquat zu ersetzen“, lobte er St. Paulis Sportchef. „Er hat ein gutes Händchen bei den Verpflichtungen und ich war überzeugt, dass St. Pauli Kyereh und Burgstaller ersetzen wird.“