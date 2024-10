St. Paulis Saad-Ersatz „bereit“ für Startelf-Premiere vor 80.000 Fans

Seine Bewerbung in Form von zwei Toren beim Testspiel gegen Hannover 96 hatte es in sich. Nun wird es für Scott Banks, den voraussichtlichen Ersatz für den verletzten Elias Saad, ernst. Erstmals wird er im Trikot des FC St. Pauli bei einem Ligaspiel von Beginn an auf dem Platz stehen – und das im Bundesliga-Kracher am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) bei Borussia Dortmund vor über 80.000 Fans.

„Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Wochenende, natürlich wird es etwas Besonderes in dem Stadion. Aber darüber dürfen wir nicht zu sehr nachdenken, sondern uns auf uns selbst konzentrieren“, sagt Banks zur gigantischen Kulisse – und den großen Gegner BVB. „Jeder weiß, dass sie sehr, sehr stark sind. Es wird ein hartes Spiel und ich glaube, dass wir in solchen Spielen zeigen können, wie gut wir sind. Wir hoffen, wir holen Punkte.“

Scott Banks dürfte Elias Saad gegen Dortmund ersetzen

Der 23-jährige Schotte, der in der Aufstiegssaison verletzungsbedingt (Kreuzbandriss) nur vier Kurzeinsätze hatte, soll dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Nach drei weiteren Einwechslungen in dieser Saison steht nun seine Startelf-Premiere in der Bundesliga offensiv. In der Offensiv-Lücke, die Saad mit seinem Ausfall hinterlassen hat.

Scott Banks, hier mit Marwin Schmitz, traf in Hannover doppelt. WITTERS Scott Banks, hier mit Marwin Schmitz, traf in Hannover doppelt.

Er sei bereit, sollte er tatsächlich aufgestellt werden, betont der bescheidene Banks, der voll einsatzfähig ist („Ich vertraue meinem eigenen Körper“) und links wie rechts auf dem Flügel spielen kann.

Trainer Alexander Blessin schätzt ihn – und gibt wertvolle Tipps. „Er sagt mir immer, dass ich mit mehr Tempo spielen soll. Das war etwas, woran ich versucht habe, zu arbeiten. Ich habe Schnelligkeit in meinem Spiel und das ist etwas, was ich gerne nutze.“ Der BVB soll es zu spüren bekommen. Traumkulisse hin oder her. (web/la)