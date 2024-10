„Richtig Qualitäten“: Hat St. Pauli den perfekten Saad-Ersatz schon gefunden?

Coach Alex Blessin hatte ihn schon am Tag vor dem Testspiel gegen Hannover 96 als möglichen Vertreter des verletzten Elias Saad auserkoren. Und es gibt wahrlich schlechtere Bewerbungsschreiben als jenes, das Scott Banks dann am Donnerstag an der Leine abgegeben hat.

Dass die Partie mit 2:3 verloren ging, war ärgerlich. Wichtiger aber, viel wichtiger war es, dass St. Paulis zweite Reihe Spielpraxis bekam. Zum Beispiel Banks. Und der wieselflinke Schotte lieferte eine auffällige Leistung ab, gekrönt von zwei blitzsauberen Treffern.

Scott Banks erzielte beide St. Pauli-Tore

„Für mich war es ein wichtiges Spiel und ich bin froh, dass ich getroffen habe“, sagte Banks. „Spieler wie ich hatten bisher nicht viele Minuten, deshalb ist es gut, den Test wie ein richtiges Spiel zu betrachten.“ Das habe man gemacht, ebenso ein paar Fehler, „mich eingeschlossen“, meinte der 24-Jährige, der nach 29 und 52 Minuten genetzt hatte und kurz nach seinem zweiten Streich fast noch eine dritte Bude nachgelegt hätte (54.).

Banks profitierte dabei auch von der Systemumstellung auf ein 4-4-2, wo er klar die rechte Bahn nach Herzenslust in beide Richtungen beackern konnte. „Das ist meine gewohnte Position, deshalb fühlt es sich für mich ein wenig natürlicher an“, erklärte er. „Ich genieße diese Position, ins Eins-gegen-eins zu gehen, Chancen zu kreieren.“ Vor allem ob seines enormen Tempos – doch da geht noch mehr, glaubt Blessin.

Das könnte Sie auch interessieren: Was sich St. Pauli von Jürgen Klopp erhofft

„Er ist noch ein bisschen verhalten und weiß gar nicht, wie schnell er ist, wie er das Tempo richtig einsetzen kann. Wenn er mal im Tempo ist, er schwierig zu stoppen.“ Das müsse Banks noch besser einschätzen lernen. „Aber wenn er den Ball auf der Halbposition hat und nach innen zieht, hat er schon richtig Qualitäten.“ Was in Hannover offensichtlich und als Empfehlung für mehr erkennbar war. „Definitiv“, unterstrich Blessin. Aber der Coach hatte ja schon vor dem 96-Spiel an Scott Banks geglaubt.