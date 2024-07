FC St. Pauli – Olympique Lyon: Schmitz sorgt für 1:0-Testsieg der Kiezkicker

Im zweiten und letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gewinnt der FC St. Pauli gegen Top-Klub Olympique Lyon mit 1:0. Doch die Anfangsphase gestaltete sich schwierig. Die Dynamik des französischen Klubs machte den Kiezkickern zu schaffen.

St. Pauli kommt zu Beginn nur selten an den Ball, während sich der Gegner erst in Form eines Freistoß‘ (5.), anschließend durch einen Abschluss aus dem Rückraum (8.) Chance um Chance erspielte. Gegen Ende der ersten Hälfte wacht St. Pauli langsam auf. Durch einen weiten Ball von Voll auf Afolayan (41.) kommen sie erstmals gefährlich vors Tor. Die Szene endet jedoch mit einem Offensivfoul. Mit einem 0:0 geht es in die Pause.

Durch einige Wechsel kommt zur zweiten Halbzeit frischer Wind in die Partie. St. Pauli erarbeitet sich die Augenhöhe mit Olympique. Erst durch Ballbesitz, dann durch Chancen. Auch wenn sich die zweite Hälfte viel im Mittelfeld abspielt, platzt irgendwann der Knoten. Nach und nach kommen die Kiezkicker vor das Tor.

Zuerst ein langer Ball auf Saad (86.), doch beim Abschluss wird er vom Gegner clever bedrängt. Dann das erlösende 1:0 durch Schmitz (87.). Ein Weitschuss, der platziert ins obere rechte Eck geht. Danach kommt Lyon nicht mehr ins Spiel.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. Min.: Ein letzter Angriff für St. Pauli. Doch dieses Mal passt die Abwehr von Olympique Lyon auf.

89. Min.: St. Pauli presst weiter.

87. Min.: Da ist das 1:0! Ein Weitschuss von Schmitz sorgt für den ersten Treffer der Partie. Nach viel Arbeit in Halbzeit zwei eine verdiente Führung.

86. Min.: Ein langer Ball auf Saad sorgt für die Szene der Schlussphase. Doch beim Abschluss wird er vom Gegner clever bedrängt und erwischt den Ball nicht richtig. Knapp am Tor vorbei.

84. Min.: Die letzten Minuten läuft St. Pauli den Gegner hoch an, spekuliert auf Ballgewinne am gegnerischen Sechzehner.

83. Min.: Freistoß durch Treu aus dem Halbfeld, doch die Szene wird wegen eines Offensivfouls abgepfiffen bevor der Ball im Strafraum ankommt.

82. Min.: Kurz vor Schluss kommt Dahaba für Dzwigala ins Spiel.

81. Min.: Ein gut gedachter Ball in die Spitze von Eggestein kommt nicht an, da ein Lyon-Verteidiger die Ferse rechtzeitig dazwischen bekommt.

79. Min.: St. Pauli kommt noch einmal vor das gegnerische Tor, doch Albers erwischt den Ball nicht richtig. Abstoß.

78. Min.: Mittlerweile pendelt sich die Partie im Mittelfeld ein.

75. Min.: Auch die Laufleistung der Kiezkicker hat nach den Wechseln noch einmal zugenommen.

74. Min.: Was sich zu Beginn der zweiten Hälfte angedeutet hat, ist nun klar erkennbar. St. Pauli kann mithalten, erspielt sich immer wieder Chancen und stresst den Gegner.

72. Min.: Ein erneuter Angriff durch den FCSP scheitert im letzten Drittel. Genau wie beim Gegner, fehlt bisher die Abschlussstärke bisher.

71. Min.: Staugaard zeigt sich direkt mit einem Offensivfoul, verhindert so einen Lyon-Angriff.

69. Min.: Irvine, Mets, Metcalfe und Wagner verlassen den Platz. Dafür nun Schmitz, Staugaard, Ahlstrand und Boukhalfa in der Partie. Treu mittlerweile als Kapitän unterwegs.

67. Min.: Eine vielversprechende Konterchance für St. Pauli scheitert an der Ballannahme durch Saad.

65. Min.: Mittlerweile wirkt die Partie ausgeglichener. St. Pauli hat sich der Dynamik angepasst und kommt zu mehr Ballbesitz.

62. Min.: Vierfach-Wechsel bei Lyon. Niakhaté, Benrahma, Maitland-Niles und Molebe ersetzen Fofana, Mata, Baldé und Orban.

61. Min.: Bei den Temperaturen wird sich abgekühlt. Einige Spieler übergießen sich mit Wasser, während die Partie kurz unterbrochen ist.

58. Min.: Ein Freistoß durch Metcalfe zwingt den Torhüter auf den Boden. Die wohl beste Chance bisher. Der zur Ecke geklärte Ball landet anschließend erneut im Strafraum, wird aber geklärt. St. Pauli testet die Abwehr von Olympique jetzt ausgiebig.

56. Min.: Auf den Rängen ist es verhältnismäßig ruhig für die Vielzahl an Zuschauenden. Vereinzelte „St. Pauli“-Rufe verstummen rasch.

55. Min.: St. Pauli macht in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit deutlich mehr fürs Spiel. Der Ball wird immer wieder behauptet und in Strafraumnähe gebracht.

52. Min.: Nach einer Szene im Lyon-Strafraum kommt es zum ersten Aufschrei. Doch ein Foul an Nemeth ist nicht zu erkennen. Der Schiedsrichter lässt das Spiel folgerichtig laufen.

51. Min.: Szenen-Applaus von den Rängen bei einem tiefen Lauf von Eggestein. Der Ball ist aber zu weit und wird vom Lyon-Keeper abgefangen.

49. Min.: Die Partie ist weiterhin zäh. Viele Unterbrechungen wegen kleiner Fouls. Doch St. Pauli kommt besser rein als in Halbzeit eins.

47. Min.: Es geht sofort in den ersten Zweikampf: Balde räumt Treu ab, Freistoß für St. Pauli. Den kann Perri locker abfangen.

46. Min.: Für die zweite Hälfte bringt Blessin gleich vier neue Kräfte: Günther für Banks, Treu für Ritzka, Saad für Afolayan und Eggestein für Albers.

Wiederanpfiff

Halbzeit: Von St. Pauli kam bisher zu wenig. Lyon konnte den Ball die meiste Zeit problemlos behaupten. Trotz vielversprechender Angriffe reichte es aber nicht zum ersten Tor. Auch, weil die Defensivarbeit in der letzten Reihe des FCSP gut funktioniert. Am Ende stehen 59% Ballbesitz für den Gegner aus Frankreich zu Buche.

46. Min.: Der Schiedsrichter entscheidet sich aufgrund mehrerer Behandlungspausen für eine großzügige Nachspielzeit. Diese bleibt aber weitestgehend ereignislos.

44. Min.: Das Hohe Anlaufen von Olympique bereitet St. Pauli weiterhin Probleme. Die Ballverluste in der eigenen Hälfte häufen sich. Ein erneuter Angriff über links bringt Lyon vor das Tor, zu etwas Zählbarem reicht es aber wieder nicht.

42. Min.: Mata kann weitermachen. Der Schiedsrichter entschied in der Szene auf Offensivfoul.

41. Min.: Nach einem weiten Ball kommt Afolayan an der gegnerischen Strafraumkante in einen Dreikampf mit Torhüter Perri und Mata. Letzterer bleibt zunächst liegen und wir behandelt.

39. Min.: Das Spiel wirkt eingeschlafen. Lyon scheint einen Gang zurück zu schalten, während St. Pauli noch nach offensiven Lösungen sucht.

36. Min.: Nach einem Lyon-Abschluss aus der Ferne, der weit über den Kasten von Voll hinausgeht, dauert es einen kurzen Augenblick bis der Ball wieder da ist.

33. Min.: Immer wieder versucht es Lyon über links. Banks hat so seine Probleme mit Gegenspieler Fofana.

31. Min.: Nach einer leichten Druckphase ist St. Pauli wieder stark in die eigene Hälfte gedrängt worden.

29. Min.: Tolisso testet Voll: Nach einer Flanke von der linken Seite kann er aus dem Rückraum abschließen, doch Voll ist zur Stelle. Der Abschluss war zentral genug, um dem Torhüter wenig Probleme zu bereiten.

26. Min.: St. Pauli bewegt sich nun mehr in Richtung des gegnerischen Strafraums und setzt immer wieder nach. Im Sechzehner geht der Ball jedoch verloren.

24. Min.: Ein weiter Abschlag von Voll bringt den FC St. Pauli zum ersten Mal in den gegnerischen Strafraum. Nach einer Flanke von links pariert zuerst Torhüter Perri, ein Nachschuss bleibt aufgrund der aufmerksamen Verteidiger von Lyon jedoch aus. Kurz danach gibt es eine kurze Trinkpause für beide Teams.

23. Min.: Abseitsposition von Treu. Der Angriff über die rechte Seite wird abgepfiffen.

22. Min.: Während Blessin mit seinem Stab noch ruhig sitzen bleibt, läuft Olympique-Coach Sage bereits die Seitenlinie auf und ab.

20. Min.: St. Pauli lässt den Gegner bisher in Ruhe von hinter herausspielen. Erst in der eigenen Hälfte beginnt das Pressing.

19. Min.: Zum ersten Mal in der Partie ist Torhüter Voll wirklich gefordert. Den Abschluss von der Strafraumkante kann er noch leicht touchieren und an den Pfosten lenken.

17. Min.: Erneut ist St. Pauli einen Schritt zu spät. Für Karol Mets bleibt es zwar bei einer mündlichen Verwarnung, nach seinem Abwinken muss er jedoch aufpassen. Der anschließende Freistoß für Olympique bleibt harmlos und landet anschließend im Aus.

15. Min.: Nach einer Viertelstunde halten sich die Szenen des FC St. Pauli in der gegnerischen Hälfte in Grenzen. Abgesehen von zwei Ballgewinnen, die in schnellen Ballverlusten endeten, kam bisher wenig Offensives

14. Min.: Das tat weh! Balde und Mata sind ineinander gerauscht. Keine Fremdeinwirkung, doch die medizinische Abteilung ist gefordert und sofort zur Stelle. Beide können anschließend weitermachen.

13. Min.: St. Pauli nimmt nun aktiver am Spiel teil. Auch wenn Dzwigala auf seiner rechten Abwehrseite weiterhin gefordert ist, können seinen Teamkollegen sich mittlerweile offensiv besser zeigen.

11. Min.: Erste Eckbälle für Lyon. Da die erste Ecke problemlos ins Aus geköpft wird, gibt es eine Zweite. Doch auch die verpufft. Stattdessen ein Ballgewinn für St. Pauli.

10. Min.: Auch die Dynamik der Franzosen macht den Kiezkickern zu schaffen. In fast jedem Zweikampf sind die Spieler von Olympique Lyon einen Schritt schneller am Ball.

8. Min.: Der nächste Abschluss für den Gegner. Nach einem Pass in die Tiefe auf der rechten Abwehrseite des FCSP schießt Orban den Ball über das Tor.

7. Min.: St. Pauli bekommt den Gegner nur schwer in den Griff. Immer wieder kann Lyon sich Räume erlaufen.

5. Min: Der erste Aufschrei: Freistoß für Olympique Lyon nach einem Foul an Mata. Der Schiedsrichter entscheidet sich früh für eine Gelbe Karte. Nemeth ist nun vorbelastet. Mata tritt kurz darauf selbst als Schütze an und setzt den Ball knapp am Tor vorbei.

4. Min.: Ein erster, offensiver Ballgewinn vom FC St. Pauli verpufft schnell. Metcalfe wird von Mata gefoult.

2. Min.: Nachdem der FCSP den Anstoß ausgeführt hat, ist erst einmal nur Olympique Lyon am Ball.

Anpfiff: Der Ball rollt.