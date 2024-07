St. Pauli gehen die Spieler aus: Kiezklub sagt Testspiel ab

Er nahm sich Zeit für alle, und das waren am Sonntagvormittag so einige. Als Jackson Irvine um 11.25 Uhr nach einer individuellen Einheit den Trainingsplatz in Scheffau verlassen hatte, war ein Autogramm von St. Paulis Kapitän Objekt der Begierde für die vergleichsweise zahlreichen Fans, etliche Fotos mit dem Australier wurden geschossen.

Irvine zählt zu den Angeschlagenen beim Kiezklub. Die Sache mit dem ausgekugelten Zeh aus dem Bremen-Spiel ist zwar ausgestanden, aber am Freitag und Samstag hatte ihn eine kleine Erkrankung zurückgeworfen. Eine eben solche hatte am Wochenende auch vor Hauke Wahl keinen Halt gemacht, zudem plagt sich Danel Sinani mit leichten muskulären Problemen herum. Und weil es auch ohne die genannten Protagonisten schon genug Personalprobleme gibt, war eine außergewöhnliche Entscheidung notwendig geworden.

Hauke Wahl und Danel Sinani neu im St. Pauli-Lazarett

Noch im Lauf des Sonntagvormittags wurde der kroatische Erstligist Slaven Belupo darüber in Kenntnis gesetzt, dass das für Mittwochmittag angedachte Testspiel nicht würde stattfinden können. Denn weil St. Pauli am Abend des gleichen Tages noch gegen Olympique Lyon spielt, fehlt es schlicht an ausreichend einsatzfähigem Personal für zwei Partien. Die offizielle Verkündigung zog sich auf Wunsch der Kroaten bis zum Montagmittag.

Immerhin: Irvine ist mittlerweile zurück im Mannschaftstraining, auch Nikola Vasilj stand am Montag erstmals beim Keeper-Training auf dem Platz. Weiterhin nicht draußen zu sehen waren Manolis Saliakas und Sascha Burchert, Eric Smith absolvierte erneut lediglich eine individuelle Laufeinheit. Auch Wahl trainierte separat. Aber weil neben Sinani auch noch U23-Stürmer Theo Schröder, der extra eingeflogen worden war, in der Partie gegen Fürth umgeknickt war und ein paar Tage pausieren muss und es am Montagmorgen auch noch Muhammad Dahaba am Sprunggelenk erwischte, wird es schlicht zu dünn für zwei Partien binnen weniger Stunden.

Immerhin: Andreas Albers ist nach seiner kurzen Stippvisite zu Hause wieder in Österreich, auch Carlo Boukhalfa mischt wieder uneingeschränkt mit. Und auch bei Philipp Treu und Simon Zoller geht es zusehends vorwärts.