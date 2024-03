St. Pauli – Hertha 2:0: Hamburger am Drücker – Hartel trifft aus der Distanz

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli tritt nach zwei Auswärtsfahrten nacheinander endlich wieder am heimischen Millerntor an. Die Kiezkicker wollen die 1:3-Niederlage gegen den FC Schalke 04 abschütteln und endlich wieder Punkte einfahren. Vielleicht schenken die Boys in Brown Trainer Fabian Hürzeler ja die drei Zähler zur Vertragsverlängerung. Gegner Hertha möchte nach ihrem 2:2 im letzten Spiel gegen Holstein Kiel allerdings ein Wörtchen mitreden. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Der FC St. Pauli zeigt Hertha BSC, wer Aufstiegsfavorit Nummer Eins ist. Die Kiezkicker sind in allen Belangen überlegen und gehen völlig zurecht mit der 2:0-Führung in die Kabine. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler darf jetzt nicht nachlassen und sollte noch ein Tor für die endgültige Entscheidung nachlegen. Ansonsten könnte sich die individuelle Qualität der Hertha noch rächen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 3 Min Viel wird hier in dieser Hälfte nicht mehr passieren. St. Pauli spielt das ganz souverän runter.

45. + 1 Min Drei Minuten Nachspielzeit wird es geben.

45. Min Gerade als man den Eindruck hat, die Hertha wirkt ein wenig stabilisiert, schlägt St. Pauli zu. Karbownik bringt Klemens mit einem völlig unnötigen Hochball in Bedrängnis, der Kopfball des Berliner Sechsers landet über Eggestein bei Marcel Hartel. Der zieht nach innen und trifft passgenau unten rechts ins Eck. Gersbeck geht gar nicht richtig mit den Armen hin. Diese Szene mutet sehr merkwürdig an.

44. Min Tor für St. Pauli! Hartel macht es ganz genau

42. Min Saliakas sieht die Gelbe Karte für ein Foul an Reese, weil er dem Herthaner im Kopfballduell mit dem Arm voraus ins Genick springt. Es ist seine fünfte Gelbe, womit er im kommenden Spiel gegen Nürnberg gesperrt fehlen wird.

41. Min Diesmal verunglückt Philipp Treu die Flanke ein wenig. Über alle Köpfe hinweg segelt sie ins Aus.

39. Min Marcel Hartel wird wieder mit dem Kopf gefährlich. Der Mittelfeldregisseur darf nach einer Flanke von Saliaks aus kurzer Distanz unbedrängt zum Kopfball gehen und setzt das Leder nur knapp neben den rechten Pfosten.

38. Min Treu erwischt Winkler nahe der Mittellinie mit dem Arm im Gesicht. Es war keine absichtliche Bewegung von St. Paulis Verteidiger, ein Foul ist es dennoch.

37. Min Wie schon im gesamten Spiel landet der Ball am Ende beim FC St. Pauli. Mets ist als Erster an der Hereingabe von Dardai und köpft den Ball aus dem eigenen Strafraum.

36. Min Die Hertha holt mal einen Eckball heraus. Vielleicht geht ja über einen Standard etwas.

35. Min Von Kenny sind fast nur Schimpftiraden zu hören. In der Pause wird es Redebedarf in der Berliner Kabine geben.

34. Min Karol Mets überspielt die zweite Berliner Kette mit einem klasse Ball auf den entgegenkommenden Saad. Den Angriff kann St. Pauli aber erneut nicht vollenden. Es gibt den Abstoß für die Berliner, nachdem Hauke Wahl mal im Strafraum auftaucht, sich aber nicht für den Lauf belohnt.

33. Min Marcel Hartel bringt die nächste Hamburger Ecke hinein und auch der zweite Ball landet bei ihm. Zweimal muss Gersbeck hin und faustet die Kugel aus der Gefahrenzone.

32. Min Jetzt kommt der Frust dazu. Barkok gibt Treu einen Schubser in den Rücken mit. Ein kleines Foul, nach dem es auch schon direkt wieder weitergeht.

31. Min Toni Leistner spielt einen schlechten Pass auf Karbownik und schaut dann zu, wie der Linksverteidiger von Eggestein und Metcalfe bedrängt in höchster Not nach einer Lösung sucht. Ein bezeichnendes Bild für diese erste Halbzeit.

29. Min Die Hausherren verwalten das hier wirklich souverän, ohne ihren Druck nach vorne zu verlieren. Ein weiteres Tor liegt in der Luft, so passiv wie die Berliner momentan mitspielen.

28. Min Hauke Wahl wartet geduldig auf die Anspielstation und findet sie in Saliakas. Der Rechtsverteidiger verlagert das Spiel zu Elias Saad, der mit dem ersten Kontakt an Winkler vorbeikommt, dann aber von Kenny abgeräumt wird. Gelb für den Berliner. Es ist bereits seine Fünfte.

26. Min Hauke Wahl klärt entschlossen vor Haris Tabakovic. Der Hamburger Sommer-Neuzugang ist bislang in allen Duellen Sieger.

24. Min St. Pauli nähert sich dem zweiten Treffer immer mehr an. So könnte es noch ein ganz schwerer Arbeitstag für die Hauptstädter werden.

23. Min Verwirrung im Herthaner Strafraum. Eggestein flankt von rechts auf Elias Saad von dem der Ball in Richtung Tor springt. Gersbeck macht sich lang und lässt die Kugel zur Seite klatschen. Beim Nachgreifen lässt sich Gersbeck zu viel Zeit und Saad spitzelt den Fuß dazwischen. Leistner muss konsequent klären. Reese regt sich zu Recht über seine Mitspieler auf, deren Kommunikation zu wünschen übrig lässt.

22. Min Marcel Hartel bringt den Ball herein, doch es kommt kein Hamburger mehr an das Spielgerät. Gersbeck nimmt den Ball auf.

21. Min Elias Saad bekommt von Winkler einen Tritt auf den Fuß. Freistoß für St. Pauli aus dem linken Halbfeld.

20. Min Erste Szene von Haris Tabakovic. Bei einem Eckball kommt er am Fünfereck relativ frei zum Kopfball, kann seinen Abschluss aber nicht richtig platzieren. Abstoß für die Kiezkicker.

19. Min Mal sehen, wie die Antwort der Berliner ausfallen wird, die sich nun deutlich stärker öffnen müssen.

17. Min Aus der Ecke fällt der Hamburger Führungstreffer. St. Pauli führt die Ecke kurz aus und spielt in die Mitte zu Eggestein, der in den Rückraum zu Saliakas klatschen lässt. Der Grieche zieht aus 20 Metern ab und Leistner fälscht den Ball unhaltbar für Gersbeck nach links oben ab.

16. Min Tor für St. Pauli! Saliakas im Glück

15. Min Marcel Hartel wird gut in die Tiefe geschickt, nimmt den Ball mit einem guten Kontakt mit und schließt aus halblinker Position ab. Gechter fälscht zur Ecke ab, obwohl Gersbeck wohl da gewesen wäre.

14. Min Von der Hertha kam bislang offensiv bis auf einen Lauf von Fabian Reese noch nichts. Den konnte Karol Mets aber letztendlich ohne Gefahr für das eigene Tor stoppen.

13. Min Die erste Chance für St. Pauli. Marcel Hartel steigt nach einer guten Saad-Flanke in der Mitte am höchsten, kriegt aber aus sieben Metern keinen Druck mehr auf den Ball. So fliegt die Kugel über die Grundlinie ins Aus.

12. Min Adam Dzwigala schenkt Hertha unnötig den Ball, indem er sein Zuspiel ins Aus passt. Eine kleine Unsicherheit, die aber im Moment noch nicht weiter ins Gewicht fällt.

11. Min St. Pauli erspielt sich jetzt mal so etwas wie eine Drangphase und kombiniert sich immer wieder gut bis an den gegnerischen Strafraum. Dann fehlt aber die Genauigkeit im letzten Pass.

10. Min Sind das die ersten Anzeichen, dass es für Tabakovic doch nicht reichen wird? An der Seitenlinie macht sich schon Florian Niederlechner warm.

9. Min St. Pauli kommt zum ersten Mal auf Außen mit Platz durch. Metcalfe flankt in den Strafraum und sucht dort Elias Saad. Aber Gersbeck pflückt die Hereingabe aus der Luft.

8. Min Lustige Szene zwischendurch: Ein pinker Luftballon hatte sich auf das Spielfeld verirrt. Weil der den Ballfluss stören könnte, sieht sich Elias Saad dazu gezwungen, den Dekoartikel im Vorbeilaufen kaputt zu treten.

7. Min Elias Saad will mal Tempo aufnehmen, wird aber direkt von drei Berlinern gestellt. So bleibt ihm nur der Rückpass zu Karol Mets.

6. Min Karol Mets versucht es mit dem Diagonalball nach rechts raus auf Connor Metcalfe. Bei den windigen Bedingungen aber gar nicht so einfach. Der Ball geht deutlich über den Kopf des Australiers hinweg ins Seitenaus.

5. Min Elias Saad zieht gegen Winkler nahe der Berliner Eckfahne das erste Foul der Partie. Es geht mit einem Berliner Freistoß weiter.

4. Min Der Rauch hat sich verzogen und Osmers gibt das Spiel wieder frei.

3. Min Im frühlingshaften Sonnenschein spielen sich beide Mannschaften Bälle zu. Hauptsache nicht kalt werden lautet jetzt das Motto.

2. Min Harm Osmers unterbricht die Partie früh, weil aus dem Herthaner Gästeblock dichter, blauer Nebel über das Spielfeld zieht. Das ist dem Unparteiischen zu unsicher.

Min Die Verletzung von Tabakovic scheint doch nicht so ernst zu sein. Er läuft zumindest von Beginn an auf. St. Pauli hat schon nach wenigen Sekunden die erste Ecke, kann allerdings kein Kapital draus schlagen.

Anpfiff