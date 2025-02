St. Pauli – Augsburg im Liveticker: Holt der Kiezklub den dritten Sieg in Folge?

Wissen Sie, wann der FC St. Pauli zuletzt drei Ligaspiele in Serie gewonnen hat? Ewigkeiten ist das noch nicht her, es war jedoch noch zu Zweitliga-Zeiten: vom 25. bis 27. Spieltag der vergangenen Saison. Anders gesagt: zwischen dem 10. und 31. März 2024. Zehn Monate später kann dem Kiezklub dieses Kunststück an diesem Samstag nun wieder gelingen. Der FC Augsburg kommt ans Millerntor – und im MOPO-Liveticker können Sie ab 15.30 Uhr live verfolgen, ob sich St. Pauli im Abstiegskampf per erneutem Dreier weiter Luft verschaffen kann.

Durch den Ausfall von Ritzka wird es in der St. Pauli-Startelf definitiv eine Veränderung im Vergleich zum 3:0 gegen Union Berlin vom vergangenen Sonntag geben. Die MOPO rechnet mit dieser Aufstellung auf Seiten des Kiezklubs: Vasilj – Wahl, Smith, Nemeth – Saliakas, Sands, Irvine, Treu – Guilavogui, Eggestein, Weißhaupt . Das hieße, dass Abwehrchef Eric Smith nach abgesessener Sperre wieder ins Team rückt – und Ritzka ersetzt.

. Das hieße, dass Abwehrchef Eric Smith nach abgesessener Sperre wieder ins Team rückt – und Ritzka ersetzt. Und noch ein weiteres Debüt steht bevor – und zwar eines personeller Natur: Der unter der Woche verpflichtete Siebe Van der Heyden wird auf jeden Fall im St. Pauli-Kader stehen, diese Garantie gab Cheftainer Blessin der Leihgabe von RCD Mallorca bereits. Der Innenverteidiger wird gebraucht, auch weil Lars Ritzka ausfallen wird. „Jetzt müssen wir ihn mal länger rausnehmen“, sagte Blessin am Donnerstag über den angeschlagenen Ritzka.

wird auf jeden Fall im St. Pauli-Kader stehen, diese Garantie gab Cheftainer Blessin der Leihgabe von RCD Mallorca bereits. Der Innenverteidiger wird gebraucht, auch weil Lars Ritzka ausfallen wird. „Jetzt müssen wir ihn mal länger rausnehmen“, sagte Blessin am Donnerstag über den angeschlagenen Ritzka. Am Millerntor könnte es zu einer speziellen Premiere kommen, die auch die Fans betreffen würde. Denn dieses Wochenende werden erstmals überhaupt Schiedsrichter ihre Entscheidungen, die sie nach Betrachtung der VAR-Bilder getroffen haben, via Durchsage den Zuschauern erklären. Und die Partie zwischen St. Pauli und Augsburg zählt zu den auserwählten Test-Spielen für diese Neuerung. Ob Referee Reichel davon Gebrauch machen wird?

kommen, die auch die Fans betreffen würde. Denn dieses Wochenende werden erstmals überhaupt Schiedsrichter ihre Entscheidungen, die sie nach Betrachtung der VAR-Bilder getroffen haben, via Durchsage den Zuschauern erklären. Und die Partie zwischen St. Pauli und Augsburg zählt zu den auserwählten Test-Spielen für diese Neuerung. Ob Referee Reichel davon Gebrauch machen wird? Auch, weil die Mannschaft von Jess Thorup perfekt ins neue Jahr gestartet ist, hat St. Pauli an diesem Samstag nicht die Chance, in der Gesamttabelle weiter zu klettern. Alexander Blessins Team rangiert mit 20 Zählern auf dem 13. Rang, die Augsburger sind als Tabellennachbar auf Platz zwölf – aber mit fünf Punkten Vorsprung (25).

Alexander Blessins Team rangiert mit 20 Zählern auf dem 13. Rang, die Augsburger sind als Tabellennachbar auf Platz zwölf – aber mit fünf Punkten Vorsprung (25). Kurios, aber wahr: Auf dem Kiez treffen heute die zwei besten Rückrunden-Teams der Bundesliga aufeinander. Nur der FC Bayern hat wie St. Pauli und der FCA nach der Winterpause die bisher jeweils möglichen sechs Punkte eingesammelt – die Braun-Weißen (erster Platz, 5:0 Tore) und die Fuggerstädter (zweiter Platz, 4:1 Tore) haben allerdings ein besseres Rückrunden-Torverhältnis als der Bundesliga-Spitzenreiter aus München (5:3 Tore).

aufeinander. Nur der FC Bayern hat wie St. Pauli und der FCA nach der Winterpause die bisher jeweils möglichen sechs Punkte eingesammelt – die Braun-Weißen (erster Platz, 5:0 Tore) und die Fuggerstädter (zweiter Platz, 4:1 Tore) haben allerdings ein besseres Rückrunden-Torverhältnis als der Bundesliga-Spitzenreiter aus München (5:3 Tore). Moin und herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli empfängt am Samstagnachmittag den FC Augsburg, um 15.30 Uhr wird Schiedsrichter Tobias Reichel das Bundesligaspiel im Millerntor-Stadion eröffnen.