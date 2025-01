Durchsagen an die Fans: So sieht St. Paulis Coach den VAR-Testballon am Millerntor

Es wird ein Novum, nicht nur am Millerntor. Am Wochenende werden erstmals überhaupt Schiedsrichter ihre Entscheidungen, die sie nach Betrachtung der VAR-Bilder getroffen haben, via Durchsage den Zuschauer:innen erklären. Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Augsburg zählt zu den auserwählten Test-Spielen, die gesamte Testphase wird bis Saisonende andauern.

Kaum jemand vermag vorherzusagen, wie die Maßnahme, die zum Beispiel beim Football schon Ewigkeiten gang und gäbe ist, angenommen werden wird. Auch Alexander Blessin will sich überraschen lassen. „Es wird ja gemacht, um die Zuschauer bei strittigen Entscheidungen mitzunehmen“, sagte der Kiezklub-Coach. „Von daher bin ich selbst gespannt, wie es von den Fans aufgenommen wird.“

St. Pauli-Trainer Blessin hofft auf „mehr Transparenz“

Aber natürlich auch von den Betroffenen. Blessin selbst schleppt seit Monaten drei Gelbe Karten mit sich herum, bei der nächsten wäre er gesperrt. Möglicherweise hilft es auch Menschen wie ihm, wenn fortan schlüssige Erklärungen nach Entscheidungen folgen, die sich nicht ad hoc der ganzen Welt erschließen. Nur ausarten sollten die Erläuterungen nicht, wenn es nach seinem Gusto geht.

„Ich hoffe, dass es nicht viel mehr Zeit in Anspruch nimmt“, merkte er an, hält die Idee aber grundsätzlich für eine gute Sache: „Es sorgt einfach für Transparenz. Und das ist grundsätzlich nichts Schlechtes.“ Wobei natürlich auch vorerst abzuwarten gilt, ob es am Samstag überhaupt zu einem VAR-Einsatz kommen wird. Beim 3:0 gegen Union am vergangenen Sonntag war Referee Sören Storks komplett ohne ausgekommen.

Leiter des Spiels gegen Augsburg wird im übrigen Tobias Reichel sein. Der Stuttgarter war schon einmal am Millerntor in dieser Saison, pfiff das torlose Remis gegen den VfL Wolfsburg.