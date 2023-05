Ex-Kiezkicker mittendrin: Osnabrück-Wahnsinn! Wiesbaden feierte schon den Aufstieg

Unfassbar! Kaum zu glauben! Nicht zu toppen! Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga bot ein Herzschlagfinale, wie es im Buche steht – mit drei ehemaligen St. Paulianern mittendrin. Und sie alle mussten leiden, weil sich in Osnabrück ein Fußball-Wunder für die Geschichtsbücher zutrug.

Ex-Coach Markus Kauczinski (saß gesperrt auf der Tribüne) und Florian Carstens (nicht im Kader) waren mit Wehen Wiesbaden schon mit eineinhalb Beinen in der 2. Liga. Mit 1:0 hatten sie ihr Heimspiel gegen Halle gewonnen, bei Abpfiff stand der SVWW auf Rang drei, was zum direkten Aufstieg gereicht hätte, weil die Zweitvertretung des SC Freiburg als Tabellenzweiter nicht hochgehen darf. Die Fans stürmten schon den Platz.

Osnabrück schockt Ex-Kiezkicker brutal

Zu dem Zeitpunkt lag der VfL Osnabrück zu Hause gegen die U21 von Borussia Dortmund mit 0:1 hinten. Die Lila-Weißen berannten zwar unaufhörlich das Gäste-Gehäuse, wurden aber kaum gefährlich. Und die Uhr tickte erbarmungslos. Selbst, als Simakala in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte, veränderte sich im Grunde nichts. Osnabrück brauchte den Dreier …

… und holte ihn! Es lief die sechste Minute der Nachspielzeit, als der eingewechselte Wulff im Strafraum an den Ball kam und eben diesen unhaltbar in den BVB-Maschen versenkte. Der Rest war der pure Wahnsinn. Die Zuschauer rannten schon aufs satte Grün, gleichwohl noch gar nicht Schluss war. Doch die eine noch zu gehende Minute überstand der VfL unbeschadet.

Ex-St. Paulianer Richard Neudecker trägt Trauer

So groß die Freude in Osnabrück, so tief das Leid bei Richard Neudecker und dem 1. FC Saarbrücken. Der hatte Olaf Janßen und Viktoria Köln mit 2:1 besiegt, stand gefühlt sicher auf dem Relegationsplatz – und rutschte durch den zweiten Osnabrücker Treffer komplett raus. Wehen Wiesbaden wird gegen den Drittletzten der 2. Liga um den freien Platz im Unterhaus kämpfen.