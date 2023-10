„Es hat länger gedauert als erwartet“: Zoller feiert ersehntes St. Pauli-Debüt

Seine Kollegen dürfen in den kommenden Tagen entspannen, für Simon Zoller ist daran nicht zu denken. Der 32-Jährige wird die Zeit an der Kollaustraße nutzen, um sich seiner Bestform anzunähern. Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte in Bremen, wo Zoller beim 3:3 im Testspiel erstmals in Braun-Weiß auflief.

Eine Halbzeit lang mischte er beim Test mit. Vor dem Tor blieb er unauffällig, seine Arbeit für das Team stimmte aber. „Es hat länger gedauert als erwartet, aber ich freue mich natürlich“, sagte der Stürmer hinterher.

Hinter St. Pauli-Profi Zoller liegen schwere Wochen

Nachvollziehbar, denn hinter Zoller liegen schwere Wochen. Erst zog ihn eine Muskelverletzung aus dem Verkehr, dann eine Rückenproblematik, die in die Beine ausstrahlte und ein stärkeres Pensum „immer, wenn ich wollte, verhindert“ habe, erinnerte sich der Neuzugang an die frustrierende Zeit.

All das will er hinter sich lassen. „Ich bin auf einem guten Weg. Meine Fitness ist da“, gab sich Zoller zuversichtlich. Für Trainer Fabian Hürzeler war dessen Engagement „absolut in Ordnung“, wenngleich die Abläufe „noch nicht top“ seien. Über Einsätze soll sich die Bindung zum Team jedoch stetig verbessern. Der Bremen-Test war dabei für den Ex-Bochumer ein erster Schritt von vielen.