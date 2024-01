Es gibt Anzeichen: Rutscht Kemlein direkt in die Startelf?

Tag zwei, gleich frei! Am Montag hatte Aljoscha Kemlein Muße, um seinen Wochenend-Wechsel sacken zu lassen – nach dem Teamabend in Benidorm, bei dem der Neue vor versammelter Mannschaft „I want it that way“ von den Backstreet Boys zum Besten geben musste.

Am Sonntag hatte er seine ersten Einheiten mit dem FC St. Pauli absolviert, der das 19-jährige Talent von Union Berlin bis zum Sommer ausgeliehen hat. „Es war fordernd, aber es hat unheimlich Spaß gemacht“, stellte Kemlein nach dem Beschnuppern fest: „Die Spielweise des Teams passt sehr gut zu meinem Spielstil.“

Kurzfristig soll Kemlein die Lücke schließen, die Jackson Irvine mit seiner Teilnahme am Asien-Cup im defensiven Mittelfeld hinterlässt. Trainer Fabian Hürzeler ließ ihn im Abschlussspiel in der Mannschaft kicken, die für den Rückrunden-Auftakt gegen Kaiserslautern erste Wahl sein könnte.