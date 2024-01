Hoher Besuch beim FC St. Pauli: Neue Analyse-Technik soll Hürzeler helfen

Bei den Nachmittagstrainings in Benidorm gibt es regelmäßig hohen Besuch beim FC St. Pauli: Eine Drohne schwebt über den Plätzen und fängt das Geschehen bei den Einheiten von Fabian Hürzeler aus der Vogelperspektive ein. Gerade bei den späten Einheiten, in denen taktische Abläufe eine große Rolle spielen, dient dies als zusätzliches Instrument zur Nachbereitung.

Das Analysten-Team der Kiezkicker um Ole Marschall und Sami Pierau nutzt diese Form der Perspektiverweiterung seit seinem Antritt vor zweieinhalb Jahren. An der heimischen Kollaustraße können sie auf dieses Instrument jedoch nicht zurückgreifen, da ein Drohneneinsatz über der Anlage in Niendorf den Flugverkehr des Hamburg Airport im nahen Fuhlsbüttel stören würde. Diese Einschränkung ist allerdings nur eine kleine, da St. Pauli an der Kollaustraße inzwischen über eine festinstallierte Videoanlage verfügt.

In Benidorm aber setzt St. Pauli immer wieder zum Höhenflug an.