Erstrunden-Pokalaus für St. Paulis neues Pride-Trikot

Am Donnerstag hat auch der letzte Dress des FC St. Pauli für die neue Saison das Licht der Öffentlichkeit erblickt.

Pünktlich zur ersten Runde im DFB-Pokalwettbewerb wurde das Event-Shirt vorgestellt, allerdings meinte es das Schicksal nicht gut mit dem sogenannten Pride-Trikot, auf dem das Vereinswappen in Regenbogenfarben prangt. Ansonsten kommt es in Grau daher und soll laut Vereinsangaben an Beton und Bolzplatz erinnern.

Das Wappen sticht farblich heraus, und in der Summe transportiere das Trikot „klar die Haltung des FC St. Pauli gegen Rassismus, Faschismus, Sexismus sowie gegen Homophobie und Diskriminierung aufgrund konstruierter Geschlechter oder sexueller Orientierung“.

St. Paulis Trainer Schultz findet das Trikot „richtig gut“

Timo Schultz outete sich als Fan, „ich finde es richtig gut“. Allerdings sollte der Coach mit seinen Mannen dem Shirt in einem Punkt nicht nacheifern, denn das Pride-Outfit hat zumindest für die erste Runde der Pokal-K.o. ereilt. „Gegen Magdeburg werden wir es nicht tragen, da es den Trikots der Magdeburger zu ähnlich ist“, erklärte Schultz, der aber ankündigte: „Ich denke, in dem einen oder anderen Spiel wird es dann noch zum Einsatz kommen.“