Erstes Training schon am Mittwoch: St. Pauli hat endlich seinen neuen Rasen

Und plötzlich ging es doch alles ganz fix, RASENd schnell sozusagen: Noch am Sonntag nach dem Braunschweig-Spiel hatte sich Fabian Hürzeler nicht sicher sein können, wo denn wohl in dieser Woche problemfreies Training möglich sein würde. Inzwischen aber ist alles geklärt.

Während die Mannschaft am Dienstag auf dem sorgfältig präparierten hinteren Platz an der Kollaustraße zugange war, wurde der vordere röllchenweise hergerichtet. Der neue Rasen aus den Niederlanden war angekommen, schon am Vormittag konnten die ersten Bahnen verlegt werden. Und bereits am Mittwoch soll die erste Einheit auf dem neuen Grün steigen.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli feiert seinen Keeper: „Hat uns oft genug den Arsch gerettet“

„Wir freuen uns extrem“, frohlockte Philipp Treu stellvertretend für seine Kollegen, mit denen er bekanntlich vergangene Woche nach Mallorca hatte flüchten müssen, weil an der Kollau nix mehr ging. „Ein Riesenkompliment und ein großes Dankeschön an die Greenkeeper, die gefühlt über Tag und Nacht in zwei Tagen einen Platzwechsel zustande gebracht haben“, lobte Treu.