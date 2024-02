„Erlebst du nicht oft”: Wie der Ex-Kieler Wahl St. Paulis Trainer begeistert

Es wird auf ewig der Verein bleiben, für den er das Gros seiner Spiele absolviert hat. Satte 235 Einsätze (acht Tore, neun Vorlagen) für die erste Mannschaft von Holstein Kiel stehen für Hauke Wahl zu Buche, dazu gesellen sich zwei Partien in der Reserve und 25 in der U19. Am Freitag kehrt der Innenverteidiger erstmals mit dem FC St. Pauli an die alte Wirkungsstätte zurück. „Freitagabend, Spitzenspiel – das ist natürlich etwas, worauf man sich freut”, räumte der 29-Jähriger schon unmittelbar nach dem 1:0 am Sonntag gegen Braunschweig ein.

Und dann ist da noch die in seinem persönlichen Fall ganz spezielle Vorgeschichte. „Natürlich ist es was Besonderes für mich, das ist meine alte Heimat”, gestand der gebürtige Hamburger, der im Sommer von den Störchen ans Millerntor gewechselt war. „Ich fühle mich dem Verein noch sehr verbunden.” Er schaue zwar nicht mehr so viele Holstein-Spiele, „aber ich freue mich, dass sie da oben sind. Und ich freue mich auf das Spiel natürlich.”

Hürzeler lobt Wahls Einstellung und Kommunikation

Am Millerntor freut man sich derweil, dass Wahl inzwischen zu Braun-Weiß gehört. „Hauke ist jemand, der auf und neben dem Platz ein gutes Gefühl für seine Mitspieler hat”, lobte ihn St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler. „Und das macht ihn zu einem besonderen Spieler und Menschen, weil du so etwas im Fußball nicht so oft erlebst. Einen Menschen, der sich um seine Mitspieler kümmert und eher schaut, dass es den anderen gut geht, anstatt sich selbst in den Vordergrund zu stellen.”

Das alles sei sehr lobenswert. „Ich bin froh, dass er bei uns ist”, sagte Hürzeler. „Und ich glaube, dass er sich bei uns fußballerisch nochmal entwickelt hat.” Das will Hauke Wahl am Freitag im Topspiel gegen seine alte Liebe Kiel unter Beweis stellen.