St. Paulis Smith hat Pokal-Hunger: „Spiele, von denen alle träumen“

Eric Smith ist auf den Geschmack gekommen. „Letztes Jahr hat es ziemlich viel Spaß gebracht“, sagt St. Paulis Schwede, wenn er an die vergangene Pokalsaison denkt. Und er hat vor dem Spiel am Samstag beim Regionalligisten SV Straelen (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) schon wieder Pokal-Hunger, denn: „Wir wissen jetzt, was möglich ist.“

Glaubt man der altbekannten Weisheit, dann ist das im Pokal: alles. So weit in die Zukunft will Smith noch nicht denken. Aber es reicht ja auch ein Blick zurück, um das zu wissen. Zum Beispiel zum 18. Januar ans Millerntor, zum Achtelfinale gegen Dortmund. „Das sind Spiele, von denen alle träumen“, sagt er. Auch in der neuen Saison wieder. „Und zwar in einem vollen Stadion.“ Beim 2:1 den BVB durften nur 2000 Fans ans Millerntor.

Smith hofft bei St. Pauli gegen Straelen auf viele Tore

Ob solch ein Triumph wieder gelingt – ungewiss. Smith findet trotzdem, dass „wir mit einem guten Gefühl in die neue Pokalsaison gehen können“. Obwohl sie mit Ungewissheiten beginnt. Nein, gesteht er, wer da jetzt am Samstag Gegner sei, das wisse er nicht. „Aber ich kannte Magdeburg letztes Jahr auch nicht und das war wahrscheinlich eines der schwierigsten Spiele, die ich je gespielt habe“, sagt Smith.

Also: alle Achtung. Denn, das weiß der 25-Jährige dann doch: „Für sie ist es das größte Saisonspiel. Also müssen wir zusehen, dass wir auch voll da sind. Ich erwarte von uns, dass wir das Spiel bestimmen.“ Möglichst viele Tore, sagt er, dürften es zudem sein, und ein Zu-Null-Spiel. Klingt ambitioniert. Und hungrig.