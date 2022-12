Er hat „großes Talent“: Profi-Vertrag für St. Pauli-Angreifer Winter (18)

Schafft beim FC St. Pauli das nächste Talent den Sprung in die erste Mannschaft? Die Grundlage dafür ist im Fall von Bennet Winter gelegt. Der 18-jährige Stürmer unterschrieb am Dienstag einen ab Sommer gültigen Profivertrag beim Kiezklub.

Winter wechselte im Oktober 2020 vom TSV Havelse in die St. Pauli-Jugend. In dieser Saison spielt der Mittelstürmer sowohl für die U19, für die er bei seinen vergangenen beiden Einsätzen gegen Werder Bremen (3:0) und Kiel (2:2) alle fünf Tore erzielte, als auch für die U23 in der Regionalliga (acht Spiele, ein Tor).

Sportchef Andreas Bornemann sieht Winter als „großes Talent”. Eines, das seine Chance zu schätzen weiß: „Für mich ist das ein riesengroßer Schritt, ich danke den Verantwortlichen beim FC St. Pauli, dass sie mir so viel Vertrauen schenken.”