Er bleibt! St. Pauli-Keeper Vasilj setzt wichtiges Zeichen für die Zukunft

Drei Personalien haben bisher beim FC St. Pauli den Winter bestimmt, seit Mittwoch sind es nur noch zwei: Während die Zukunft von Trainer Fabian Hürzeler und Mittelfeld-Motor Marcel Hartel weiterhin offen ist, setzte die Nummer eins ein wichtiges Zeichen. Stammkeeper Nikola Vasilj verlängerte seinen Kontrakt, die Dauer wurde wie üblich nicht kommuniziert.

Am Samstag, kurz nach seiner starken Leistung beim 2:0 gegen Lautern, hatte er sich noch bedeckt gehalten. „Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen”, hatte Vasilj auf die Frage nach seinem neuen Kontrakt gesagt, mit Gestik und Mimik aber signalisiert, dass es nicht mehr lange dauern würde.

Auch der Verein ist hocherfreut über die Verlängerung

Nun ist es soweit, und der Bosnier, im Sommer 2021 auf den Kiez geholt, erklärte auch, warum. „Ich hatte das Gefühl, dass mein Weg beim FC St. Pauli noch nicht zu Ende ist”, wird Vasilj in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Die Mannschaft hat sich super entwickelt und ich möchte auch zukünftig ein Baustein sein, um das Team mit in die richtige Richtung zu lenken.” Er bedankte sich „für den unglaublichen Support und das Vertrauen in meine Person” und ergänzte: „Es ist ein tolles Gefühl, ein Teil dieses Vereins zu sein. Ich fühle mich sowohl sportlich als auch privat, gemeinsam mit meiner Frau, am richtigen Platz.”

Auch im Verein ist man hocherfreut, denn „Niko hat seinen Wert für unser Team von Beginn an unter Beweis gestellt und ist ein bedeutender Faktor in unserer mittlerweile sehr gefestigt agierenden Defensive”, sagte Sportchef Andreas Bornemann. Und auch Coach Fabian Hürzeler lobte: „Unsere Spielweise ist auch für unsere Torhüter sehr herausfordernd. Niko hat das hervorragend angenommen und sich in allen Aspekten des modernen Torwartspiels verbessert”.