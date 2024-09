Entwarnung bei Smith – aber einen anderen St. Paulianer hat’s böser erwischt

Seine verletzungsbedingte Auswechslung in Berlin trieb den Verantwortlichen beim FC St. Pauli abermals die Sorgenfalten auf die Stirn. Wieder einmal hatte es Eric Smith im Adduktorenbereich erwischt, wobei Coach Alexander Blessin schon nach dem Abpfiff die leise Hoffnung geäußert hatte, dass es nicht so schlimm sein könnte. Am Montagabend nun folgte die Diagnose.

Und die bestätigte den Trainer. Eine schwere Verletzung, so heißt es, könne ausgeschlossen werden. Was übersetzt so viel heißt wie, dass es sich beim Schweden um keinen Faserriss oder noch Übleres handelt. Dennoch ist davon auszugehen, dass Smith eine Pause wird einlegen müssen. Die wird immerhin deutlich kürzer ausfallen, als man es hatte befürchten müssen.

St. Paulis Elias Saad muss Länderspielreise absagen

Leider gab es aber nicht nur positive Nachrichten aus dem personellen Bereich. Denn was niemand so recht mitgeschnitten hatte: Auch Elias Saad hatte eine Blessur aus der Hauptstadt mitgebracht. Der Flügelflitzer war nach 61 Minuten eingewechselt worden und hatte belebende Wirkung auf das bis dahin darbende Offensivspiel der Hamburger gehabt.

Darauf wird St. Pauli wohl vorerst verzichten müssen. Denn bei Saad wurde eine Bänderverletzung im Sprunggelenk festgestellt. Das hatte zur kurzfristigen Folge, dass er die geplante Reise zu den Länderspielen Tunesiens in den nächsten Tagen absagen musste.