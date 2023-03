„Enorm wichtiger Spieler“: Diesen St. Paulianer adelt Jackson Irvine

Er hatte schon Anfang Januar seinem Landsmann den Rücken gestärkt. „Das Wichtigste, das er hat, ist Zeit“, hatte Jackson Irvine gesagt über die Nationalelf-Laufbahn von Connor Metcalfe, der nicht für die WM nominiert worden war. „Er ist jung und hat eine große Zukunft. Es gibt keinen Grund, warum er nicht in ein paar Jahren ebensolche Erfolge feiern sollte.“

Metcalfe hat sich die Worte offenbar zu Herzen genommen – und bekommt von seinem Mannschaftskapitän beim FC St. Pauli nun adelnde Vokabeln. „Connor hatte einen super Start in seiner neuen Rolle in der Mannschaft“, sagte Irvine in einem Interview mit „socceroos.com.au“ angesichts der Rückkehr von Metcalfe in Australiens Kader für die Testspiele gegen Ecuador am 24. und 28. März.

„Er entwickelt sich ständig weiter, hat wichtige Tore geschossen und bringt seine Philosophie und seine Qualität im Team ein.“ Metcalfe, so Irvine in Bezug auf die sieben Siege am Stück seit Rückrundenbeginn weiter, sei „ein großer Teil von dem, was wir hier gerade tun. Und er ist in der Kabine zu einem wichtigen Charakter geworden“.

Jackson Irvine sicher: St. Pauli baut auf Connor Metcalfe

Was außergewöhnlich ist für einen 23-Jährigen, der erst vor neun Monaten erstmals seine Heimat verlassen hat, um am anderen Ende der Welt Fußball zu spielen. „Er hat eine kleine Weile gebraucht, um hier anzukommen“, so Irvine. „Aber er ist jetzt zu einem enorm wichtigen Spieler bei uns geworden. Und er ist jemand, auf den wir in den nächsten Monaten bauen werden. So viel ist sicher.“