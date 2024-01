Endlich wieder im Training: St. Pauli-Stürmer Maurides startet mit Elan

Nach der ersten Trainingsviertelstunde umklammerte Maurides einen Mitspieler von hinten und trug ihn die wenigen Meter vom Nebenplatz zum Hauptplatz. Buchstäblich eine Unterstützung, die der Brasilianer in der Rückrunde auch endlich für den FC St. Pauli sein will. Am Freitag stieg er in Benidorm ins Teamtraining ein.

Ein Jahr ist der 29-Jährige Stürmer nun beim FC, konnte aber noch keine großen Akzente setzen. Eine Meniskusverletzung kostete ihn viele Monate, erst in den letzten drei Hinrundenspielen wurde die Nummer neun dreimal kurz vor Schluss eingewechselt. 32 Minuten, in denen ihm das erlösende erste Tor für den Kiezklub noch nicht gelang.

Maurides wartet weiter auf sein erstes Tor für St. Pauli

Im Trainingsspiel Neun gegen Neun bereitete er als Linksaußen im gelben Leibchen immerhin einen Treffer vor, sein Elan war auf der Anlage des Hotelkomplexes Meliá Villaitana zu spüren.

Das könnte Sie auch interessieren: Interesse aus der Bundesliga: Das sagt St. Paulis Anführer Smith

In der Nachmittagseinheit gehörte Maurides zu einer Gruppe, die Passspiel im Strafraum und Torschusstraining übte, ehe alle Spieler auf dem Rasen sich Offensiv-Kombinationen widmeten.