Kaum jemand aus St. Paulis Tross hat die Reise nach Benidorm so gerne angetreten wie Eric Smith. „Ich freue mich jedes Mal drauf, aus der Hamburger Kälte hierher zu kommen”, sagt der schwedische Abwehrchef nach dem Trainingsauftakt an der Costa Brava, wo der Grundstein für eine erfolgreiche braun-weiße Rückrunde gelegt werden soll und wo er auch erstmals über das Interesse aus der Bundesliga sprach.

Kaum jemand aus St. Paulis Tross hat die Reise nach Benidorm so gerne angetreten wie Eric Smith. „Ich freue mich jedes Mal drauf, aus der Hamburger Kälte hierher zu kommen”, sagt der schwedische Abwehrchef nach dem Trainingsauftakt an der Costa Brava, wo der Grundstein für eine erfolgreiche braun-weiße Rückrunde gelegt werden soll.

Der 26-Jährige will unter der spanischen Sonne vor allem an seinem Kopfballspiel und seinem Zweikampfverhalten arbeiten. „Ich bin zwar groß, aber sollte noch mehr Duelle in der Luft gewinnen”, meint der 1,92-Meter-Hüne selbstkritisch. Auch das würde schließlich zum Ziel beitragen, „öfter zu Null zu spielen”, was im Hinrunden-Endspurt nicht mehr gelang.

Smith legt nicht zu viel Wert auf Statistiken

Dass dies Unterfangen allzu verkrampft angegangen wird, ist bei Smith nicht zu befürchten. Der Schwede ist einer der Spaßvögel im Team, der die Stimmung auflockert. „Spaß ist sehr wichtig, um in einem guten Umfeld dein ganzes Potenzial abzurufen. Auch wenn manche Leute denken, dass ich manchmal damit übertreibe”, sagt Smith über sich: „Das heißt schließlich nicht, dass man nicht ernsthaft und hart trainieren kann.” Gerade, um die Distanz zwischen erfahrenen und jüngeren Spielern abzubauen, sei dies eine gute Maßnahme, sagt der Verteidiger, der – Spaß beiseite – einen Spieler besonders bewundert: Den spanischen Welt- und Europameister Sergio Busquets, der seine Karriere nach langen Jahren beim FC Barcelona mit 35 bei Inter Miami an der Seite von Lionel Messi ausklingen lässt. „Zu ihm schaue ich herauf. Er wird nicht genug dafür gewürdigt, was er geleistet hat”, findet Smith: „Er ist unglaublich und einer der größten Sechser, die es jemals gab.”

Auch Smith hat nicht das schlechteste halbe Jahr hinter sich, sondern ist einer der Hauptgründe für St. Paulis Verweilen auf einem Aufstiegsplatz – obwohl dies an keiner Statistik so recht abzulesen ist. „Statistiken finden mehr und mehr Eingang in den Fußball, ein bisschen wie beim Eishockey, wo man sich nur noch über Zahlen unterhält”, hat Smith registriert: „Für einen Spieler wie mich ist das vielleicht kein Vorteil. Aber ich schaue nicht auf Zahlen, sondern versuche, den Fußball zu genießen. Wir haben verschiedene Rollen, aber unsere gemeinsame Aufgabe ist es schließlich, für St. Pauli Spiele zu gewinnen.”

Smith spricht über das Fehlen von Kapitän Irvine

Sein präzises Auge für die Situation und den Mitspieler im Spielaufbau lässt sich schließlich schwer in Zahlen fassen. „Gemessen ist sein Stand, sein Einfluss nicht”, wie es in einem Sonett von William Shakespeare heißt – auch wenn es dort um den Stern der Liebe geht und nicht um einen Abwehrchef, der auch ein Kandidat ist, den beim Asia Cup weilenden Jackson Irvine im Januar zu ersetzen. „Jackson ist unser Kapitän und prägt zu einem guten Teil, wie wir Fußball spielen”, blickt Smith voraus: „Ihn zu ersetzen, wird schwierig, eine Herausforderung. Er wird immer fehlen, aber es ist auch eine Chance für die anderen Spieler, ihre Qualität zu zeigen.”

Was sich messen lässt, sind seine Ausfallzeiten – und da ist die Entwicklung äußerst erfreulich. Während er früher öfter und länger mit Verletzungen ausfiel, ist Smith jetzt fast immer fit. In dieser Saison verpasste er nur die Spiele in Paderborn und Elversberg, was in beiden Fällen eine Vorsichtsmaßnahme war. „Ich arbeite jetzt schon lange mit der medizinischen Abteilung und vertraue James Morgan voll und ganz, eine gute Balance zu finden”, erklärt Smith: „Natürlich war ich erstmal sauer, dass ich die beiden Spiele verpasst habe. Aber im Rückblick war es besser, als vielleicht vier oder fünf Spiele auszufallen. Es ist immer ein Risiko, mit Schmerzen zu spielen, aber meistens ist der Schmerz kontrollierbar.”

Bundesliga- und ausländische Vereine an Smith sehr interessiert

Seine Auftritte haben weit über St. Pauli hinaus Interesse geweckt. Bundesliga-Vereine wie Stuttgart sollen an Smith dran sein, der beim Kiezklub allerdings noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, der sich beim Aufstieg um ein weiteres Jahr verlängert. Es ist sein erster fester Vertrag seit 2018 (Norrköping) bei einem Verein, der ihn auch regelmäßig einsetzt. Danach wurde er drei Jahre lang vom belgischen Klub KRC Genk hin- und herverliehen, zuletzt 2021 an den FC St. Pauli. „Ich bin St. Pauli sehr dankbar, dass sie mich vor zweieinhalb Jahren von Genk gekauft haben”, blickt Smith zurück: „Deshalb habe meinen Vertrag auch im letzten Winter verlängert, als es nicht besonders gut um St. Pauli stand. Da herrscht eine Menge gegenseitiger Respekt. Ich habe eine lange Zukunft hier, wenn der Verein und ich es wollen.”

Smith hofft auf Nominierung für Schwedens Nationalteam

Auch in seinem Heimatland steigt das Interesse. Schweden hat die Qualifikation für die EM 2024 verpasst, wie zuvor die WM in Katar – ein neuer Trainer könnte beim Neuaufbau auch auf den Hamburger setzen. „Natürlich würde ich gerne für Schweden spielen”, sagt Smith, der für die „Tre Kronor” zuletzt 2017 in der U21-Auswahl auflief: „Ich bin nahe dran, habe es aber noch nicht geschafft. Aber ich will besser werden, um mit St. Pauli Ziele zu erreichen. Die Nationalmannschaft wäre eine Zugabe.”

Das könnte Sie auch interessieren: „Da sind wir gespannt“: Neue Chance für St. Paulis Weltmeister

Die nähere Zukunft ist klar definiert. Am Montag feiert Smith seinen 27. Geburtstag, passenderweise ist es der einzige trainingsfreie Tag in Benidorm. Der Schwede überlegt, reinzufeiern – und setzt dabei auch auf die Großzügigkeit von Trainer Fabian Hürzeler. „Wenn ich Glück habe, genehmigt mir Fabi ein Bier oder zwei …”