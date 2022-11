„Ein Verdienst von ihm“: Viel Lob für St. Pauli-Debütant Beifus

Eingesprungen, abgeliefert. Marcel Beifus hat gegen Kiel (0:0) sein spätes Saisondebüt gegeben. Als letzte Option in der dezimierten Abwehr überzeugte der 20-Jährige im Duell Mann gegen Mann.

Der Innenverteidiger, der zuvor nur für die U23 gespielt hatte, war aufgrund der Rot-Sperre von Betim Fazliji in die erste Elf gerutscht – und nach 90 Minuten mit zwölf von 14 gewonnenen Duellen (85,7 Prozent) zweikampfstärkster Spieler. „Wir haben zu Null gespielt – das ist sicherlich auch ein Verdienst von ihm“, lobte Trainer Timo Schultz.

St. Pauli-Debütant Beifus will weiter dranbleiben

„Natürlich ist es nicht so toll, die ganze Zeit zu warten und in der Zweiten zu spielen“, gab Beifus zu. „Aber wenn du dann in der ersten Mannschaft bist, freust du dich wahnsinnig.“ Er will auch gegen Karlsruhe überzeugen und dann „die Winterpause nutzen, dranbleiben und weiter Gas geben“.