Ein St. Pauli-Profi fällt aus – ein anderer macht Hürzeler Hoffnung

Auf dem Zahnfleisch, hatte Fabian Hürzeler nach dem Sieg beim 1. FC Nürnberg gesagt, sei sein FC St. Pauli in die Länderspielpause gerobbt. Und der Coach hatte aufgezählt, welcher seiner Spieler sich so alles durchgebissen hatte beim 2:0 im Frankenland. Einer der Akteure war Lars Ritzka – und den hat es jetzt tatsächlich erstmals überhaupt in seiner Zeit auf dem Kiez schlimmer erwischt.

Der 25-Jährige gilt als absoluter Musterprofi, er ist eigentlich immer fit und verpasst keine einzige Trainingseinheit. Als er am Dienstag aber fehlte, als die Mannschaft den Platz an der Kollaustraße betrat, schwante dem Beobachter schon nichts Gutes. Zurecht, wie kurz darauf bestätigt wurde.

Ritzka plagen muskuläre Probleme

Der Linksverteidiger, im Max-Morlock-Stadion für den Gelb-gesperrten Manolis Saliakas in die Anfangself gerutscht, hat sich eine muskuläre Verletzung im Hüftbereich zugezogen, wie der Verein mitteilte. Ritzka falle somit „vorerst” aus. Natürlich hilft die aktuelle Pause in Sachen Comeback, aber muskuläre Blessuren können sich – egal an welchem Körperteil – ziehen. Und Ritzka ist als einziger echter Back-up für Philipp Treu als linker Schienenspieler durchaus eine wichtige Komponente im braun-weißen Kader. Nicht umsonst wurde der Vertrag mit dem ehemaligen Verler schon frühzeitig in dieser Saison verlängert.

Afolayan absolvierte eine individuell Trainingseinheit

Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten aus dem Lazarett. Als die Profis am Dienstag Feierabend hatten, begann für einen anderen gerade die Outdoor-Arbeit: Oladapo Afolayan kam in Laufschuhen auf dem Platz, sichtbar gut gelaunt, und absolvierte eine individuelle Einheit. Der Außenstürmer laboriert an den Folgen einer Sprunggelenksverletzung, wird am übernächsten Sonntag gegen Paderborn aber dringend benötigt, weil Elias Saad Gelb-gesperrt fehlen wird.

Und kurz nach dem Engländer kam noch ein weiteres Duo aus den Katakomben auf das satte Grün. Neben Kreuzbandriss-Rekonvaleszent Scott Banks war es David Nemeth, der nach ausgestandenen muskulären Problemen plus Erkrankung langsam wieder die Anschluss an den Kader herstellen will.