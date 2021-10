Das mit Abstand gefährlichste Besatzungsmitglied auf der Hansa-Kogge, die am Sonntag am Millerntor anlegt, trug mal das St. Pauli-Trikot: John Verhoek. In den Farben von Rostock ist der Stürmer deutlich besser in Schuss als zu seiner Zeit beim Kiezklub (2013 bis 2016) und befindet sich vor dem brisanten Duell mit seinem Ex-Klub in Topform.

Mit 32 Jahren ist Verhoek der älteste Spieler bei Hansa, erlebt aber gerade seinen dritten Frühling und ist für den Aufsteiger die personifizierte halbe Miete. Sechs Saisontore hat der Niederländer bereits erzielt und damit mehr als die Hälfte aller Treffer (elf). Nicht schlecht für einen, der während seiner ersten Saison an der Ostsee (2019/2020) von den eigenen Fans schon als Fehleinkauf abgestempelt worden war.

FC St. Pauli: John Verhoek traf schon sechsmal für Rostock

„Im Vergleich zu der Zeit, als ich zu Hansa kam, bin ich ein komplett anderer John. Ich fühle mich fit und bin glücklich auf dem Platz“, sagte Verhoek der „Ostsee-Zeitung“. In den letzten beiden Spielen hat der wuchtige Mittelstürmer drei Tore erzielt und „einen Lauf“, wie Trainer Jens Härtel betont. Diesen Lauf will Verhoek am Millerntor fortsetzen: „Das wird ein besonderes Spiel – für die Fans und für mich.“

Kurios: Für beide Vereine hat Verhoek jeweils 74 Spiele bestritten. Was die Ausbeute angeht, liegen Welten dazwischen. Bei St. Pauli kam der dreifache Familienvater nur auf elf Tore, für Rostock schoss er 29. Bei dieser Zahl, das hoffen alle St. Paulianer, soll es zumindest an diesem Wochenende auch bleiben.